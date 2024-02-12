الهند: قطر أفرجت عن 8 ضباط سابقين بالبحرية الهندية

قالت وزارة الخارجية الهندية اليوم الاثنين إن قطر أفرجت عن 8 ضباط سابقين بالبحرية الهندية بعد إسقاط أحكام الإعدام التي صدرت بحقهم العام الماضي.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي قالت الخارجية الهندية إن محكمة قطرية أسقطت حكم الإعدام بحق 8 ضباط بحرية هنود سابقين اعتقلوا العام الماضي، بعد اتهامهم بالتجسس لصالح إسرائيل.

وقالت الخارجية الهندية في بيان، الاثنين، إننا "نقدر قرار أمير دولة قطر بالسماح بإطلاق سراح هؤلاء المواطنين وعودتهم إلى وطنهم"، وأضافت أن 8 من المتهمين عادوا إلى الهند.

وجرى إلقاء القبض على المواطنين الهنود الثمانية، الذين كانوا يعملون في مشروع غواصات مع شركة خاصة لصالح السلطات القطرية، في عام 2022.