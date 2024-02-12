سؤال وجواب.. برابوو سوبيانتو واثق من فوزه في انتخابات الرئاسة الإندونيسية

سيتوجه الإندونيسيون -يوم الأربعاء القادم 14 فبراير/شباط الجاري- إلى مراكز الاقتراع لإجراء انتخابات رئيس جديد ونائب للرئيس وبرلمان مركزي وأخرى على مستوى الأقاليم والمحافظات، بحيث يجري انتخاب 20 ألف نائب وممثل لهذه البرلمانات.

حيث يقضي الرئيس الإندونيسي الحالي جوكو ويدودو ولايته الثانية والأخيرة، وهو ممنوع دستوريا من السعي لإعادة انتخابه.

ويستطيع الناخبون الاختيار بين 3 مرشحين للرئاسة: أنيس باسويدان، حاكم جاكرتا السابق، وجانجار برانوو، الحاكم السابق لجاوا الوسطى، ووزير الدفاع برابوو سوبيانتو.

وتشير استطلاعات الرأي المتعددة إلى أن برابوو يتقدم بشكل مريح على منافسيه، وقد حاول برابوو مرتين أن يصبح رئيسا لإندونيسيا لكنه خسر أمام ويدودو.

ورغم أن برابوو هو المرشح الأكثر شعبية، فإنه مثير للانتقاد أيضا، فقد أثار المنافسون ومنظمات حقوق الإنسان مزاعم تعود إلى عقود من الزمن عن انتهاكات لحقوق الإنسان خلال فترة وجوده في الجيش.

وأجرت مراسلة شبكة الجزيرة في آسيا "جيسيكا واشنطن" مقابلة حصرية مع برابوو البالغ من العمر 72 عاما، وتبادلت معه الأفكار حول حملته الانتخابية وسبب انجذاب الناخبين الشباب إلى حملته وكيف يخطط لإقناع منتقديه.

هل أنت واثق من قدرتك على الفوز في هذه الانتخابات بجولة واحدة؟

الحماس الشعبي وجميع الأرقام تظهر ذلك، كما تظهر أننا سنفوز من جولة واحدة.

حماسة الشباب كانت جزءا أساسيا من الحملة، ما هي رسالتك لأنصارك الشباب؟

شباب اليوم، هم أكثر عقلانية، وأكثر انتقادا، وأكثر ذكاء، ويشعرون بما هو حقيقي وما هو غير حقيقي، أعتقد أنهم قلقون للغاية بشأن مستقبلهم، لذا فإن أولئك الذين لديهم برنامج جيد وإستراتيجية جيدة، وأولئك الذين لديهم التزامات جيدة، هم الذين يمكن للشباب أن يتعاطفوا معهم ويمكنهم دعمهم.

هل هناك سياسة محددة تجذب الشباب في حملتك الانتخابية؟

إن سياساتي عقلانية ومنطقية للغاية، وتعتمد نهجا منطقيا يعتمد في الواقع على جميع أعمال أسلافنا، وإن بناء الأمة لا يستغرق عامين، بل 5 سنوات، إنها فترة جيل واحد أو جيلين، وعلينا أن نستفيد ونبني على كل ما بناه أسلافنا.

ولهذا السبب يفهم معظم الناس من جميع الطبقات رسالتي ويدعمونها، إنهم يدركون أنه لكي تبني شيئا ما، يجب أن تفعل ذلك بناء على أساس قوي ثم البناء على النجاح، لبنة بعد لبنة، وحجرا بعد حجر.

لديك بعض النقاد الأقوياء، كيف ستتعامل معهم إذا أصبحت رئيسهم؟

سأعمل من أجل خير إندونيسيا وليس لشريحة معينة، وقد أثبت ذلك عندما خسرت خسارة فادحة في الانتخابات الأخيرة في مقاطعة نوسا تينجارا الشرقية، لكن عندما أصبحت وزيرا للدفاع، قمت ببناء واحدة من أكبر وأفضل المعاهد الفنية هناك في المحافظة التي خسرت فيها، أنا لا أؤمن بالتفكير على المدى القصير، والتفكير على نطاق صغير، أحب أن أفكر على نطاق واسع وعلى المدى الطويل.

كيف ترى دور إندونيسيا على المسرح العالمي إذا أصبحت رئيسا؟

إن الحظ السعيد الذي ورثناه عن آبائنا المؤسسين هو فلسفة عدم الانحياز، إندونيسيا تحترم جميع البلدان، وتحترم جميع القوى العظمى، نريد أن تكون لدينا علاقات رائعة مع الجميع، ولا نريد أن ننضم إلى كتلة ضد كتلة أخرى، موقفنا فريد من نوعه، نحن أصدقاء مع الجميع، وفي أي صراع أو منافسة، نحن من يمكن قبولنا من جميع الأطراف.

ما الذي يجلبه جبران لهذه الشراكة من حيث المهارات والخبرة؟

أكثر من 50% من ناخبينا هم دون سن الـ50، الشباب ديناميكيون وأذكياء وينتقدون، إذا لاحظتم، فإن حقيقة وجود نائب رئيس تحت سن الـ40، هذا أمر طبيعي في العديد من البلدان في الغرب، وفي إندونيسيا أصبح الأمر مشكلة من نوع ما، ليس لأنه أقل من 40 عاما ولكن لأنه نجل الرئيس جوكو ويدودو، وهو ما يجعل بعض الدوائر تشعر بالسوء. لكن هذه هي السياسة. لا يمكنك إرضاء الجميع في كل وقت.

كيف ستبدو إندونيسيا تحت رئاستك؟

آمل أن تصبح إندونيسيا ديناميكية وأفضل حالا اقتصاديا، ولكن الأهم من ذلك، أنني أريد التخفيف من حدة الفقر والجوع، أريد التخلص من التقزم لدى الأطفال الإندونيسيين. الأرقام ليست جيدة جدا، حيث يعاني ما لا يقل عن 25% من الأطفال من التقزم في المناطق النائية، ولكن حتى في جاوا الغربية، هناك أطفال لا يأكلون جيدا.

هل لديك أي قلق بشأن موثوقية مؤيديك؟

من حماسة أنصاري، أعتقد أنهم يشعرون أن فريقنا هو الأمل الحقيقي لهم، أنا واثق من أنهم سيحضرون، فهم يشعرون أنهم بحاجة إلى قادة يمكنهم فهم احتياجاتهم، والذين يريدون القتال من أجلها، أود أن أقول لهم، استخدموا قوتكم، مرة كل 5 سنوات، تكون بين أيديكم القدرة على اختيار القادة الذين سيقاتلون من أجلكم، إذا صوتّم لي، سأدافع عنكم وأقاتل من أجلكم.