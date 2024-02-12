أمير قطر يبحث الأوضاع في غزة مع الرئيس الفلسطيني

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال لقائهما بالدوحة اليوم الاثنين، مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفاد بيان للديوان الأميري أن أمير قطر ناقش مع الرئيس الفلسطيني الجهود الجارية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. وأضاف البيان أن أمير قطر رحب بجهود إنهاء الانقسام، وتمنى لها أن تتكلل بالنجاح، وبما يخدم الشعب الفلسطيني ومصالحه الوطنية.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس الفلسطيني قال خلال لقائه أمير قطر إن السلطة الفلسطينية تنسق مع قطر لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة، ودعم الموقف الفلسطيني الرسمي الساعي لإنهاء الاحتلال.

وحسب وكالة الأناضول، فقد وصل عباس إلى قطر الأحد في زيارة رسمية غير معلنة المدة، بالتزامن مع استمرار جهود قطرية مصرية أميركية لإبرام صفقة تبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل، ووقف الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي تُحاكم بموجبها تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.