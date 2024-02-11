مظاهرات حاشدة في مدن عربية وغربية دعما لغزة

شهدت العديد من المدن العربية والأوروبية مظاهرات حاشدة جديدة ضد الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقد شارك مئات اللبنانيين والفلسطينيين في وقفة تضامنية نصرة لغزة وفلسطين في وسط العاصمة اللبنانية بيروت.

وشارك في الوقفة -التي دعت إليها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أحزاب وجمعيات لبنانية وممثلون عن فصائل فلسطينية في لبنان.

وطالب المشاركون بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى القطاع، كما دعوا إلى تدخل دولي وعربي لمحاسبة قوات الاحتلال الاسرائيلي على الجرائم التي اقترفتها في قطاع غزة.

وفي تونس، خرجت مظاهرة أمام مقر السفارة الأميركية في العاصمة تضامنا مع الشعب الفلسطيني، ولإدانة المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بحق المدنيين.

ورفع المشاركون في المظاهرة شعارات تدعو إلى فك الحصار، ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما أدانوا ما وصفوه بالصمت العربي والدعم الغربي للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على القطاع.

وفي المغرب، شارك عشرات آلاف المغاربة في مسيرة احتجاجية بالعاصمة الرباط، وطالبوا بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحماية المدنيين.

ورفع المشاركون في المسيرة -التي دعت إليها قوى حزبية وحقوقية- شعارات تطالب الحكومات العربية المرتبطة بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل بقطعها، ووقف كل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

كما رفع المتظاهرون صورا للمسجد الأقصى وضحايا الحرب على غزة والأعلام الفلسطينية، وطالبوا بمقاطعة كل البضائع والعلامات التجارية العالمية الداعمة لإسرائيل، واعتبروها جزءا من مسؤولية العدوان على غزة.

وشهدت المسيرة مشاركة حقوقيين وسياسيين وبرلمانيين ومثقفين، بالإضافة إلى مختلف الفئات العمرية من أطفال وشباب ومسنين، والمهنية من أطباء ومحامين وأكاديميين.

مظاهرات بمدن غربية

وفي مدينة مالمو بالسويد، خرجت مظاهرة داعمة للشعب الفلسطيني طالب المشاركون فيها بوقف فوري للحرب الإسرائيلية على غزة، ورفع الحصار المفروض على القطاع.

كما شهدت مدينة ميلانو الإيطالية مظاهرة حاشدة نصرة لفلسطين وغزة، وتكرر الأمر نفسه في مدينة أنشخدة الهولندية، في حين نظّم ناشطون سوقا خيريا في العاصمة الدانماركية كوبنهاغن لدعم أهل غزة بإشراف مجموعة غصن الزيتون للتراث الشعبي الفلسطيني بالتعاون مع العديد من الجمعيات الفنية والثقافية.

وشهد قضاء صفرنبولو التابع لولاية قرة بوك التركية اليوم الأحد مسيرة للتضامن مع فلسطين والتنديد بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وانطلقت المسيرة -التي دعت إليها منظمات مدنية عدة- من أمام مركز ليلى ديزدار الثقافي، ورفع المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية وأطلقوا هتافات منددة بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشري الأول الماضي حربا مدمرة على غزة خلفت حتى اليوم الأحد 28 ألفا و176 شهيدا و67 ألفا و784 مصابا -معظمهم أطفال ونساء- بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا للسلطات الفلسطينية.