قصة الطفلة هند شاهد جديد على جرائم الاحتلال بحق أهالي غزة

"جريمة جديدة تضاف إلى الجرائم الإسرائيلية بحق أهالي غزة"، بهذه العبارة تفاعل رواد منصات التواصل مع خبر استشهاد الطفلة هند بعد 12 يوما من مناشدتها أملا في أن يتم إنقاذها.

ونشر الصحفي إسماعيل الغول عبر حسابه على إنستغرام فيديو برفقة أم الطفلة هند رجب التي عثر على جثمانها أمس السبت، ووجهت الأم رسالة إلى العالم على لسان أطفال غزة "أنقذونا.. كل أطفال غزة ينادون: أنقذونا من الظلم والقتل والجوع".

وقال المغردون إنهم لا يستطيعون تخيل المشهد المرعب الذي عاشته الطفلة هند وهي داخل السيارة بين الجثث ورائحة الدم من حولها، مضيفين أنه رغم الرعب الذي عاشته الطفلة فإنها اتصلت من هاتف كان معهم في السيارة بالهلال الأحمر الفلسطيني أملا في أن يتم إنقاذها من رصاص الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يفرق بين الأطفال والكبار.

واتهم مدونون منظمات حقوق الإنسان وحقوق الطفل بالمشاركة في الجريمة التي حدثت للطفلة هند، مشيرين إلى أن العالم أجمع سمع صوت مناشدتها دون أن يتحرك أو يطالب الاحتلال الإسرائيلي بالكشف عن مصيرها.

لا استطيع تصور هذا المشهد ، مرعب

لا استطيع اقناع نفسي ان هذا حدث

هند 5 سنين داخل تلك السيارة وحدها

بين 4 جثث من عائلتها ورائحة الدماء الشديدة

في ليلة ظلماء ،رصاصات تخترق تلك السيارة وتمزق اجسادهم

دبابات تحيط بهم من كل جانب ، وتصدمهم .

على امل ان ينقذها احد ، اخذت هاتف والدها… pic.twitter.com/cfAcbIWsWN — Tamer | تامر (@tamerqdh) February 10, 2024

فيما اقترح آخرون أن تحول قصة الطفلة هند إلى فيلم وثائقي يقدَّم دليلا إلى محكمة العدل الدولية على جرائم الاحتلال بحق أهالي غزة.

وتم العثور على جثماني المسعفين الشهيدين بعد فقد أثرهما بمهمة إنقاذ الطفلة هند منذ 12 يوما، وقال الهلال الأحمر إن الاحتلال تعمد استهداف مركبة الإسعاف على بعد أمتار من سيارة عائلة الطفلة هند.

الطفلة هند التي حوصرت بين اجساد اهلها في سيارة تحت وابل رصاص الاحتلال الصهيوني

ولم تفلح جهود الهلال الاحمر بإنقاذها بل استهدفت سيارة الإسعاف التي سعت لنجدتها واحرقت بمن فيها

هذه حقيقة الجيش النذل الذي صدع رؤوس العالم بقوته

ينتصر على طفلة بين جثامين الشهداء#غزه_تقاوم_وستنتصر pic.twitter.com/E1pucOPMYn — عبد الناصر المهداوي (@naseramb) February 11, 2024

وقال المرصد الأورومتوسطي إن كافة الأدلة المتوفرة والبيانات التي جمعها تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي هو المسؤول عن قصف سيارة الإسعاف التي حاولت إنقاذ الطفلة هند، حيث عُثر على شظايا قذيفة أميركية الصنع في سيارة إسعاف الهلال الأحمر التي تعرضت للقصف.