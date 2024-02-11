شاهد.. الإعلام العسكري السوداني يبث فيديو لآثار الدمار في أم درمان

بث الإعلام العسكري التابع للجيش السوداني مقطع فيديو لما قال إنها آثار الدمار التي لحقت بسوق مدينة أم درمان العاصمة الوطنية السودانية التي كانت مسرحا لمعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ويظهر الفيديو الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه الدمار الهائل الذي لحق بالمتاجر والمرافق الأخرى من بنوك وغيرها جراء المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في المدينة.

وأعلنت القوات المسلحة السودانية -الأربعاء الماضي- أن رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان تفقد المواقع الأمامية للقوات المسلحة بمنطقة أم درمان.

وقالت إن "البرهان تلقى تنويرا عن سير العمليات من قيادة المتحركات، كما تفقد بعض المواقع العسكرية والمدنية".

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة البرهان اشتباكات مع قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي كان نائبا له قبل اندلاع الصراع الذي خلف أكثر من 13 ألف قتيل وما يزيد على 7 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.