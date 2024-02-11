ترقبوا اليوم "بانوراما الجزيرة نت"

‏سيكون قراء الجزيرة نت اليوم الأحد على موعد مع برنامج جديد ضمن ما اعتاد عليه موقعنا من تقديم خدمة إخبارية متميزة ومتجددة.

البرنامج الجديد يحمل اسم "بانوراما الجزيرة نت"، ويحتوي على استعراض مصور لإحدى أبرز القضايا الرئيسية التي تابعها الموقع على مدى شهر كامل.

الحلقة الأولى ستكون عن التطورات الساخنة التي شهدها البحر الأحمر، وبالتحديد مضيق باب المندب، خلال الأسابيع الأخيرة، وستكون بعنوان "باب المندب.. تداعيات غزة وظلال إيران".

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