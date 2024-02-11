ترقبوا اليوم "بانوراما الجزيرة نت"
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11/2/2024
سيكون قراء الجزيرة نت اليوم الأحد على موعد مع برنامج جديد ضمن ما اعتاد عليه موقعنا من تقديم خدمة إخبارية متميزة ومتجددة.
البرنامج الجديد يحمل اسم "بانوراما الجزيرة نت"، ويحتوي على استعراض مصور لإحدى أبرز القضايا الرئيسية التي تابعها الموقع على مدى شهر كامل.
الحلقة الأولى ستكون عن التطورات الساخنة التي شهدها البحر الأحمر، وبالتحديد مضيق باب المندب، خلال الأسابيع الأخيرة، وستكون بعنوان "باب المندب.. تداعيات غزة وظلال إيران".
تابعونا..
المصدر : الجزيرة