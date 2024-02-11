"بانوراما الجزيرة نت": باب المندب.. تداعيات غزة وظلال إيران

مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة الذي دخل شهره الخامس، توجهت الأنظار خلال الشهرين الماضيين إلى البحر الأحمر وبالتحديد منطقة باب المندب، حيث بدأت جماعة الحوثيين في اليمن باستهداف السفن المتجهة إلى إسرائيل ردا على هذا العدوان.

ومنذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا بمساعدة ودعم من دول أخرى في شن غارات على مواقع تابعة لجماعة الحوثي، التي ردت بدورها مؤكدة أنها لن توقف هجماتها حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

الجزيرة نت كانت حاضرة كعادتها، فبالتوازي مع تغطيتها المكثفة للعدوان على غزة وتطوراته وتداعياته، أولت اهتماما بمتابعة وتغطية التطورات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتنوعت متابعاتها ما بين الخبر والتقرير والتحليل.

وفي أولى حلقات برنامجنا الجديد "بانوراما الجزيرة نت"، نستعرض تغطيتنا لهذه الأحداث ونجمل أبرز محطاتها خلال الأسابيع الماضية.