رفض البيت الأبيض أمس السبت تصريحات للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تشجع على غزو روسيا دولا أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، واصفا تلك التصريحات بأنها "مروعة وفاقدة للصواب".

وكان ترامب قد أدلى بهذه التصريحات خلال تجمع انتخابي في كارولينا الشمالية. وقال الرئيس الأميركي السابق، الذي بدا وكأنه يروي ما حدث في اجتماع مع زعماء لدول أعضاء في حلف الناتو، "وقف أحد رؤساء دولة كبيرة وقال: حسنا يا سيدي إذا لم ندفع (الالتزامات المالية المقررة للحلف) وتعرضنا لهجوم من روسيا فهل ستحمينا؟".

وأضاف ترامب "قلت له: إذا لم تدفعوا وتخلفتم عن السداد فلا.. لن أحميكم. في واقع الأمر سأشجعهم (الروس) على عمل ما يريدون. عليكم أن تدفعوا وتسددوا فواتيركم".

وعندما طُلب من المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس التعليق على تصريحات ترامب، قال إن "تشجيع الأنظمة القاتلة لغزو أقرب حلفائنا أمر مروع وفاقد للصواب، ويعرض الأمن القومي الأميركي والاستقرار العالمي واقتصادنا في الداخل للخطر".