ارتفاع عدد قتلى الانهيار الأرضي في الفلبين إلى 37

قال مسؤول فلبيني -اليوم الأحد- إن عدد القتلى جراء الانهيار الأرضي الذي وقع جنوب البلاد ارتفع إلى 37، في حين تواصل فرق الإنقاذ عملها رغم تراجع الآمال في العثور على المزيد من الناجين.

ووقع الانهيار الأرضي مساء الثلاثاء خارج موقع للتنقيب عن الذهب في مدينة ماكو بإقليم دافاو دي أورو، ليطمر منازل و3 حافلات وسيارة جيب كان من المفترض أن تنقل موظفي شركة أبكس للتعدين.

وعن إحصائيات الضحايا، أفاد مسؤول في دافاو دي أورو -يدعى إدوارد ماكابيلي- بأنه تم الإبلاغ عن 35 قتيلا ارتفاعا من 28 في وقت سابق، وأن عدد المصابين وصل إلى 32 في حين لا يزال 77 شخصا في عداد المفقودين.

وأضاف أن أكثر من 300 شخص يشاركون في عمليات الإنقاذ، لكن العمليات واجهت عراقيل بسبب الأمطار الغزيرة والطين واحتمال حدوث المزيد من الانهيارات الأرضية.

وردا على سؤال عما إذا كان لا يزال هناك ناجون، قال ماكابيلي إنه أمر "غير مرجح" لكن البحث سيتواصل.

وأضاف المسؤول في دافاو دي أورو "فريق الإنقاذ يبذل قصارى جهده حتى لو كان الأمر صعبا للغاية".

وقد شهد هذا الإقليم هطول أمطار غزيرة الأسابيع الماضية، مما أدى إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.