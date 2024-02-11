إيران تدعو إلى "طرد" إسرائيل من الأمم المتحدة

طالب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بطرد إسرائيل من الأمم المتحدة، وقال إن "جرائم الحرب التي ترتكب في فلسطين تتم بدعم كامل من الولايات المتحدة الأميركية".

وخلال احتفالات بالذكرى الـ45 للثورة الإسلامية اليوم الأحد، قال رئيسي "نقترح طرد الكيان الصهيوني من الأمم المتحدة، لأنه لا يحترم القرارات والقوانين الدولية، ومنعه من مواصلة جرائمه بحق الفلسطينيين عبر قطع جميع العلاقات الاقتصادية والتعاملات معه".

وأضاف خلال كلمة ألقاها أمام حشد جماهيري في ميدان آزادي (الحرية) في طهران "ما يحدث في غزة اليوم هو جريمة ضدّ الإنسانية، والمدافع عن هؤلاء المجرمين هم النظام الأميركي وبعض الدول الغربية".

واتهم رئيسي إسرائيل بـ"انتهاك 400 قرار وقانون ومواثيق دولية" أُبرمت في إطار "المنظمات الدولية"، واعتبر أن "الجرائم الحربية والمجازر التي تحصل في غزة تكشف الكيان الصهيوني والدول الغربية على حقيقتها".

وأضاف "تلقينا كثيرا من الرسائل تطلب منا الكف عن دعم فلسطين، لكننا مستمرون والقدس يجب أن تحرر".

وكرّرت إيران في الآونة الأخيرة المواقف الداعمة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) والفلسطينيين إثر العدوان الذي يستهدف قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأسفر عن أكثر من 28 ألف شهيد ونحو 68 ألف مصاب، أغلبهم من النساء والأطفال.