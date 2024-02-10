والدة الطفلة الشهيدة هند للمنظمات الحقوقية: حرقتم قلبي على ابنتي

تفقدت والدة الطفلة الفلسطينية هند رجب جثمان ابنتها بعد وصوله إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة. وقالت إن ابنتها استشهدت منذ أسبوعين في السيارة، ولم تتحرك منظمات حقوق الإنسان الدولية لإنقاذها، رغم مناشدتها لهم.

وعبر كاميرا قناة الجزيرة، وجهت الأم كلامها لمنظمات حقوق الإنسان قائلة "ّحرقتم قلبي على ابنتي.. منذ اليوم الأول قلت لكم إن هند (6 سنوات) مصابة واذهبوا لنجدتها.. حسبنا الله على كل واحد تخاذل.. سأسألكم أمام الله يوم القيامة على ابنتي".

وتعهدت وهي تبكي بأنها سترفع قضية ابنتها التي قتلها الاحتلال الإسرائيلي إلى المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان.

وطوال الأسابيع الماضية، ظلت هذه الأم تأمل في عودة ابنتها إلى حضنها، وقد دعت -في مقابلة مع الجزيرة- بعد أسبوع من انقطاع الاتصال مع هند، المؤسسات الدولية للتحرك من أجل كشف مصير ابنتها المفقودة.

وأدى مواطنون فلسطينيون صلاة الجنازة على الشهداء الذين سقطوا في القصف الإسرائيلي على السيارة -التي كانت بداخلها الطفلة هند وأفراد من عائلتها- وعلى سيارة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في وقت سابق العثور على جثماني مسعفين شهيدين بعد فقد أثرهما بمهمة إنقاذ الطفلة هند منذ 12 يوما، وقال إن الاحتلال تعمد استهداف مركبة الإسعاف على بعد أمتار من مركبة عائلة الطفلة هند.

وبحسب ما نقل مراسل الجزيرة، فقد تم العثور على جثامين الشهداء وبينهم هند بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من منطقة تل الهوى، مؤكدا أن الجثامين تحللت في السيارتين.

وكانت دبابات الاحتلال المتوغلة في محيط "دوار المالية" بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة استهدفت سيارة مدنية تعود إلى بشار حمادة وبرفقته زوجته وأطفاله محمد (11 عاما) وليان (14 عاما) ورغد (13 عاما) وابنة شقيقته الطفلة هند.

وأعلن استشهاد الطفلة ليان حينما كانت تتحدث على الهاتف مع طاقم الهلال طالبة النجدة، في حين بقيت هند محاصرة داخل المركبة التي تحيط بها دبابات الاحتلال وجنوده.