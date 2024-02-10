مظاهرات إسرائيلية تطالب بإقالة نتنياهو وإعادة المحتجزين بغزة

تظاهر آلاف الإسرائيليين، اليوم السبت، في تل أبيب وحيفا والقدس، مطالبين بإقالة الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، وإجراء انتخابات مبكرة، والتوصل لصفقة تبادل لإعادة المحتجزين من قطاع غزة.

وقالت قناة 12 الإسرائيلية إن الآلاف تظاهروا وسط مدينة تل أبيب، ضد حكومة نتنياهو، وللمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.

كما تحدثت هيئة البث الرسمية عن مظاهرة حاشدة في تل أبيب لمطالبة الحكومة بالتوصل إلى صفقة تبادل تضمن إعادة كافة المحتجزين، ومظاهرتين قبالة منزلي نتنياهو في القدس.

بدورها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن حوالي 3 آلاف إسرائيليا تظاهروا في مدينة حيفا، مطالبين بتغيير الحكومة فورا.

ومن المتوقع أن ترتفع لاحقا مساء اليوم وتيرة المظاهرات ضد الحكومة، في أنحاء إسرائيل، وخاصة مدينتي تل أبيب والقدس.

ويتظاهر الإسرائيليون -بشكل شبه يومي- للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، وإطلاق سراح المحتجزين في غزة، لكن هذه المظاهرات تتركز هذا اليوم.

ويقدر مسؤولون إسرائيليون وجود نحو 136 محتجزا في قطاع غزة، منذ شن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي- عملية طوفان الأقصى على نقاط عسكرية إسرائيلية ومستوطنات في غلاف القطاع.

وقد أسرت المقاومة الفلسطينية في هذا الهجوم نحو 239 شخصا على الأقل في بلدات ومدن محيط غزة، بادلت العشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.