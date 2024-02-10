شهداء وجرحى بهجوم إسرائيلي استهدف قياديا بحماس في لبنان

أفاد مراسل الجزيرة -اليوم السبت- بأن انفجارا وقع في سيارة ببلدة جدرا بمنطقة إقليم الخروب في جبل لبنان.

وقال مصدر أمني للجزيرة إن شخصين قتلا وجرح آخران في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في بلدة جدرا بمنطقة إقليم الخروب شمال مدينة صيدا اللبنانية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذه هجوما استثنائيا في صيدا استهدف مسؤولا كبيرا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في لبنان يدعى باسل صالح.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها استهداف هذه المنطقة التي تبعد نحو 60 كيلومترا من الحدود اللبنانية.

في حين أكدت مصادر أمنية لرويترز أن شخصية فلسطينية مقربة من حركة حماس نجت من هجوم إسرائيلي اليوم السبت على بعد نحو 60 كيلومترا داخل الأراضي اللبنانية.

مصدر أمني لبناني يقول للجزيرة إن شهيدين سقطا في استهداف سيارة في بلدة جدرا بمنطقة إقليم الخروب جنوب العاصمة بيروت.. ماذا في المعطيات الأولية؟#الأخبار pic.twitter.com/g41OWiKdYj — قناة الجزيرة (@AJArabic) February 10, 2024

وقالت وكالة الأناضول إن 4 أشخاص قتلوا وجرح آخرون كانوا قرب السيارة المستهدفة في إقليم الخروب، بحسب شهود عيان.

ومطلع يناير/كانون الثاني الماضي، استهدفت غارة إسرائيلية اجتماعا لقادة من حماس في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، مما أدى إلى استشهاد صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة وعدد من رفاقه.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.