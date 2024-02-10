أبرز تطورات اليوم الـ127 من الحرب على قطاع غزة

ارتفع عدد الشهداء -في اليوم الـ127 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة– ليصل إلى أكثر من 28 ألف شهيد، وارتكبت قوات الاحتلال 16 مجزرة في هذا القطاع المحاصر.

وتكثفت هجمات قوات الاحتلال على رفح، في وقت تصاعدت الأصوات الإقليمية والدولية المحذرة من كارثة إنسانية هائلة إذا اجتاحت إسرائيل رفح.

وقد واصلت إسرائيل اقتحاماتها للضفة وقصفها لجنوب لبنان، بينما شهدت عدد من الدول الأوروبية مظاهرات داعمة لغزة، ومطالبة بالوقف الفوري للعدوان عليها.

مجازر وشهداء

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 28 ألفا و64 شهيدا، و67 ألفا و611 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضافت أن الاحتلال ارتكب 16 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 117 شهيدا و152 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

العثور على جثمان هند

عثر اليوم على جثمان الطفلة الفلسطينية هند رجب (6 سنوات) و5 من أفراد عائلتها بعد 12 يوما من فقدان الاتصال بها، وبعد أن حاصرتها دبابات الاحتلال الإسرائيلي داخل مركبة وقتلت أفرادا من أقربائها بمحيط "دوار المالية" في حي تل الهوى، حيث استشهد على الفور أفراد عائلتها، في حين بقيت هي وابنة خالها ليان (14 عاما) على قيد الحياة لبعض الوقت.

وقد أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني العثور على جثماني مسعفين شهيدين بعد فقد أثرهما بمهمة إنقاذ الطفلة هند منذ 12 يوما، وقال إن الاحتلال تعمد استهداف مركبة الإسعاف على بعد أمتار من مركبة عائلة هند.

غارات إسرائيلية على رفح

شنت إسرائيل عددا من الغارات على رفح، وذكرت مصادر طبية في غزة أن عدد الشهداء في رفح ارتفع منذ فجر اليوم إلى 42 شهيدا.

وقد استُشهد عنصران من الشرطة الفلسطينية في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركبتهم في حي البرازيل جنوبي مدينة رفح. وكانت غارة مماثلة قد هزت حي تل السلطان صباح اليوم أدت لاستشهاد مدير جهاز المباحث أحمد اليعقوبي، ونائبه أيمن الرنتيسي، ورئيس قسم مباحث التموين في رفح إبراهيم شتات نتيجة قصف طائرات حربية إسرائيلية سيارة مدنية غرب رفح، جنوبي القطاع.

تحذيرات من عملية عسكرية في رفح

وقد تصاعدت التحذيرات -اليوم- من كارثة إنسانية هائلة إذا اجتاحت إسرائيل رفح التي تعد آخر ملاذ للنازحين بهذا القطاع المحاصر.

ودعت دولة قطر مجلس الأمن الدولي إلى تحرك عاجل يحول دون اجتياح إسرائيل رفح، وأدانت بأشد العبارات التهديدات الإسرائيلية باقتحام هذه المدينة.

من جانبها، أعربت الخارجية السعودية عن قلقها من التهديد الإسرائيلي باجتياح رفح، وحذرت من تداعيات بالغة الخطورة.

وقالت الإمارات -حسب وزارة الخارجية- إنها تحذر من إقدام إسرائيل على عملية عسكرية في رفح المكتظة بالنازحين الفلسطينيين.

وبدورها، قالت الخارجية الألمانية إن أي هجوم يشنه الجيش الإسرائيلي على رفح سيكون بمثابة كارثة إنسانية.

كما عبّرت الخارجية الكندية عن قلقها من التقارير المتعلقة بشأن عملية عسكرية إسرائيلية في رفح.

ومن جانبه، حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من كارثة ومجزرة عالمية في حال اجتاحت إسرائيل محافظة رفح.

وبالإضافة إلى ذلك، حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من ارتكاب الاحتلال مجازر في رفح المكتظة بالنازحين الذين يعيشون في ظروف إنسانية قاسية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، السبت، إن العملية العسكرية في رفح ستبدأ بعد الانتهاء من إجلاء واسع النطاق للمدنيين من هذه المدينة وضواحيها.

عمليات للمقاومة

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها تمكنت من "استهداف دبابتين صهيونيتين بقذائف الياسين 105 جنوب غرب حي الزيتون بمدينة غزة".

وبدورها، قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- إن مقاتليها قصفوا بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات إسرائيلية شرق مخيم المغازي.

اقتحامات بالضفة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، وحاصرت عدة أحياء في البلدة.

كما شملت الاقتحامات -التي نفذتها قوات الاحتلال في الضفة- بلدات أخرى من بينها بني نعيم شرق الخليل، وبيت أمر شمال مدينة الخليل جنوبي الضفة.

جبهة لبنان

شنت إسرائيل اليوم سلسلة من الغارات على لبنان، استهدفت إحداها مسؤولا في حركة حماس -وفقا للجيش الإسرائيلي- ولكنه نجا من عملية الاغتيال وفق مصدر أمني لبناني.

وقال حزب الله اللبناني إنه سيطر على مسيرة إسرائيلية من نوع سكاي لارك، وإنها بحالة فنية جيدة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 10 صواريخ على الأقل أطلقت من لبنان نحو الجليل الغربي.

وأعلن جيش الاحتلال أن صفارات الإنذار دوت شمال إسرائيل، في حين أكد حزب الله أنه استهدف مبنى في مستوطنة المنارة داخله جنود إسرائيليون، بالأسلحة المناسبة، وأنه أصابه إصابة مباشرة.

من ناحية أخرى، بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم مع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ورئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي وقادة الفصائل الفلسطينية -باجتماعات منفصلة في بيروت- تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة.

غارات باليمن

قالت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، السبت، إن الولايات المتحدة وبريطانيا استهدفتا بـ3 غارات مديرية الصليف في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأعلنت هذه الجماعة، أيضا، مقتل 17 من ضباطها بغارات شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن دون تحديد مكان وزمان مقتلهم، وتم تشييعهم في موكب جنائزي مهيب، على حد تعبيرها.

وبالمقابل، قالت القيادة الوسطى الأميركية إن قواتها هاجمت أمس زورقين مسيرين و5 صواريخ كروز كانت معدة للإطلاق في البحر الأحمر

مظاهرات داعمة لغزة

تتواصل -في العديد من العواصم والمدن الأوروبية- مظاهرات ومسيرات رافضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومطالبة بوقف الحرب فورا.

وشهدت العاصمة الألمانية برلين اليوم 3 مظاهرات حاشدة بمشاركة جمعيات حقوقية ومتظاهرين من مدن أخرى.

وقد احتج عشرات المتظاهرين في شوارع مدينة مالمو السويدية تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.

كما شهدت العاصمة الفرنسية مظاهرة حاشدة تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي العاصمة البريطانية، خرجت فعاليات مؤيدة لفلسطين في 34 مدينة، وشملت أكثر من 40 مظاهرة.

وفي إسطنبول بتركيا، شارك عشرات الأطباء والعاملين بالمجال الصحي، السبت، في مسيرة تضامنا مع قطاع غزة الفلسطيني، واحتجاجا على الهجمات الإسرائيلية.

تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل

خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى "إيه 2″ (A2) مع نظرة مستقبلية سلبية. وقالت وكالة رويترز إن موديز تتوقع ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل بالمقارنة بتوقعات ما قبل الحرب.

وبررت موديز التخفيض بـ"الحرب مع حماس وتداعياتها التي تزيد من المخاطر السياسية على إسرائيل" وأكدت أن "تصاعد الصراع مع حزب الله لا يزال قائما، مما يثير احتمال حدوث تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الإسرائيلي".