لبيد: نتنياهو غير مؤهل لمنصبه ويقود إسرائيل من كارثة لأخرى

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد -بمقابلة مع صحيفة معاريف نشرت اليوم الخميس- إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غير مؤهل لمنصبه وكان يجب أن يرحل منذ وقت طويل، تزامنا مع إبلاغ لبيد إلغاء لقاء كان مقررا اليوم مع نتنياهو.

وفي إشارة إلى هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضمن "طوفان الأقصى" أضاف أن الحكومة التي حدثت في عهدتها "أكبر كارثة" منذ حدوث "المحرقة" لن تصمد هذا العام، وفق تعبيره.

وتابع أن نتنياهو يقود إسرائيل من كارثة إلى أخرى، مشددا على ضرورة تشكيل حكومة بديلة بدون نتنياهو. وإذا لم يحدث ذلك، قال إنه يجدر أن تذهب إسرائيل للانتخابات.

وأردف لبيد أنه طالما بقي نتنياهو في منصبه، فمن المستحيل الوصول إلى أهداف حرب غزة، لا سيما أنه غير مستعد لمناقشة مستقبل القطاع.

وأوضح أنه بالنسبة لنتنياهو، فلا مانع أن تحترق إسرائيل مقابل أن يبقى بالسلطة، وفق كلامه.

وفي كلمة نشرها عبر حسابه على منصة إكس، قال لبيد إن حكومة نتنياهو دمرت الاقتصاد خلال الحرب، مضيفا أن نتنياهو أرسل محاسبه في خضم الحرب لإصلاح مسبحه، بحسب تعبيره.

وبعد ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن مكتب رئيس الوزراء أبلغ مكتب لبيد بإلغاء لقاء كان مقررا بينهما اليوم.

ويواجه نتنياهو انتقادات متكررة من الشارع الإسرائيلي وعدد من السياسيين حتى المنتمين لمجلس الحرب، على خلفية تعامله مع قضية المحتجزين في غزة وعدم التوصل لأي مسار يضمن عودتهم أحياء إلى إسرائيل، إضافة إلى اتهام حكومته بالفشل في كشف والتعامل مع هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.