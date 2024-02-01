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قانون أميركي يحظر دخول أعضاء حماس للولايات المتحدة

Hamas supporters take part in a rally celebrating what organizers say was a victory by Palestinians in Gaza over Israel following a ceasefire, in the West Bank city of Ramallah August 30, 2014. REUTERS/Mohamad Torokman (WEST BANK - Tags: POLITICS CIVIL UNREST)
الولايات المتحدة فرضت عقوبات عدة على حماس منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي (رويترز)
1/2/2024

صوَّت مجلس النواب الأميركي بأغلبية 422 صوتا على مشروع قانون يُحرِم المنتمين لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) من مزايا قانون الهجرة الأميركي، بينما صوّتت ضده النائبتان الديمقراطيتان: كوري بوش، ورشيدة طليب.

ويمنع القانون دخول أي عضو ينتمي لحماس، أو شارك في هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من دخول الولايات المتحدة.

كما يحظر منح المنتمين للحركة أي إعفاء من الترحيل بموجب قانون الهجرة الأميركي.

ويشمل القانون -أيضا- أعضاء الجهاد الإسلامي وحزب الله اللبناني، والأجانب الذين يؤيدون نشاطاتهم.

ووصفت النائبة رشيدة طليب القانون بأنه تحريض على معاداة الفلسطينيين والعرب والمسلمين.

يُشار إلى أن الولايات المتحدة فرضت 3 جولات من العقوبات على حماس منذ إطلاق معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كان آخرها قرار الخزانة الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي فرض عقوبات على قادة بارزين في الحركة، بينهم: القيادي محمود الزهار.

المصدر : الجزيرة