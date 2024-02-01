شاهد.. القسام تقنص ضابطا إسرائيليا وتستهدف آليات عسكرية بغزة

بثت قناة الجزيرة مشاهد حصرية جديدة للمعارك البرية بين كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- وجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة.

وأظهرت المشاهد -الخاصة بحيي تل الهوى والشيخ رضوان غربي غزة- استهداف مقاتلي القسام آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف مضادة للدروع.

كما تضمنت المشاهد لحظة قنص كتائب القسام أحد الضباط الإسرائيليين خلال المعارك، وسقوطه أرضا وهروب بقية الجنود.

ودأبت كتائب القسام خلال معركة "طوفان الأقصى" على توثيق عملياتها ضد جيش الاحتلال، كاستهداف الجنود والدبابات والآليات العسكرية بقذائف مضادة للأفراد والدروع والتحصينات، والكمائن وعمليات القنص وتفخيخ فوهات الأنفاق في المناطق التي توغل فيها الاحتلال.