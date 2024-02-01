شاهد.. القسام تستهدف آليات إسرائيلية وتستدرج قوة راجلة لمواقع مفخخة

عرضت قناة الجزيرة مشاهد حصرية جديدة للمعارك البرية الضارية بين كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- وجيش الاحتلال الإسرائيلي بمدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وتضمنت المشاهد استهداف آليات عسكرية إسرائيلية مثل دبابات "ميركافا" وجرافات بقذائف "الياسين 105" المضادة للدروع.

كما شملت المشاهد تفخيخ غرفة قبل استدراج قوة إسرائيلية إلى المكان وتفجيرها، مما أدى إلى مقتل 3 ضباط وجرح آخرين، وفق القسام.

يذكر أن كتائب القسام دأبت خلال معركة "طوفان الأقصى" على توثيق عملياتها ضد جيش الاحتلال، كاستهداف الجنود والدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية بقذائف مضادة للأفراد والدروع والتحصينات، والكمائن وعمليات القنص وتفخيخ فوهات الأنفاق في المناطق التي توغل فيها الاحتلال.