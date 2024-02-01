اقتحام واسع لطوباس شمالي الضفة والقسام تستهدف القوات المتوغلة

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات ليلية في أنحاء الضفة الغربية شملت طوباس وقلقيلية وبيت لحم، حيث دهمت عدة منازل، وتصدى لها مقاومون فلسطينيون على مدى ساعات عدة منذ ليل الأربعاء.

واقتحمت قوات كبيرة مدعومة بنحو 40 آلية عسكرية المحور الجنوبي لمدينة طوباس شمالي الضفة ونفذت حملة دهم للمنازل وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومين.

وأعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- في طوباس أنها استهدفت آليات الاحتلال المتوغلة داخل المدينة "بالعبوات والأسلحة المناسبة".

◾ الاحتلال يسحب آلية عسكرية بعد أعطابها بعبوة ناسفة في مدينة طوباس.. pic.twitter.com/hanZZnaI1H — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 1, 2024

ونشرت منصات محلية فلسطينية مقطع فيديو يوثق لحظة استهداف قوات الاحتلال بعبوة ناسفة أثناء اقتحامها طوباس، ومقطعا آخر يظهر تصاعد الدخان إثر الاستهداف، كما نشرت صورا لسحب آلية أعطبت إثر المواجهات.

وكانت قوات الاحتلال قد نشرت قناصة على أسطح عدد من المباني وأطلقت طائرة استطلاع في سماء المدينة، وفق ما أفاد به مراسل الجزيرة.

تغطية صحفية: اشتباكات مستمرة مع الاحــتلال خلال الاقتحام الكبير لمدينة طوباس. pic.twitter.com/c3p2KKcr3M — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 1, 2024

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال في مدينة طوباس، أحدهما أصيب في قدمه، والآخر أسفل الظهر.

وتتواصل الاقتحامات والاعتقالات في مدن الضفة ومخيماتها في إطار تصعيد إسرائيلي واسع منذ إطلاق المقاومة معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبلغت حصيلة الاعتقالات في الضفة منذ ذلك التاريخ أكثر من 6420 معتقلا، وفقا لأحدث بيانات نشرها نادي الأسير الفلسطيني أمس الأربعاء.