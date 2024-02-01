احتجاز رهائن في مصنع أميركي قرب إسطنبول تضامنا مع غزة

ذكرت وسائل إعلام تركية أن رجلا مسلحا اقتحم مصنعا لشركة "بروكتر أند غامبل" الأميركية قرب إسطنبول، واحتجز عددا من الرهائن هناك.

ووفقا للشرطة التركية، فإن الرجل الذي لا تعرف جنسيته قام باقتحام المصنع الواقع في منطقة جيبزي بولاية كوجالي، احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن نقابة تمثل العمال في المصنع إن المهاجم يحتجز 7 أشخاص كرهائن، مشيرة إلى إطلاق سراح باقي العمال.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن قوات خاصة وفرق الإسعاف وصلت إلى الموقع للتعامل مع الحدث، مشيرة إلى أن الرجل بحوزته مسدس على الأقل.

كما أغلق الأمن التركي الشوارع الرئيسية في المنطقة وفرض طوقا أمنيا حولها. ولم تصدر السلطات التركية بعد أي تصريح رسمي بخصوص الحادث.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهدت تركيا العديد من التظاهرات المؤيدة لغزة والمطالبة الحكومة التركية بالتحرك لوقف "المجازر" التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.