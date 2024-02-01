إعلام عبري: إسرائيل مستعدة لتقديم تنازلات كبيرة حال موافقة حماس على صفقة تبادل

نقلت وسائل إعلام عبرية تفاصيل ما يجري في الغرف المغلقة للحكومة الإسرائيلية بشأن صفقة تبادل الأسرى، التي يجري التفاوض بشأنها مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال سليمان مسودة مراسل الشؤون السياسية في قناة "كان" إن هناك تفاؤلا في أوساط السياسيين بشأن المفاوضات الجارية، مشيرا إلى أن الأمر متوقف على رد زعيم حماس في الداخل يحيى السنوار، على الصفقة المطروحة.

ونقل المراسل عن مسؤولين مطلعين أنهم جاهزون لإجراء تغييرات كبيرة في حال وصلهم رد إيجابي من حماس.

وأضاف "بعيدا عن تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (بشأن مواصلة الحرب)، فإن أي رد إيجابي من حماس سيقابل بتغييرات إيجابية، وقرارات حكومية في غاية الصعوبة".

وقال سليمان إن الأمر يبدو متعلقا بوقف طويل الأمد للقتال، وبنوعية وعدد الأسرى الفلسطينيين -أيضا- الذين سيُفرج عنهم ضمن الصفقة.

بن غفير يهدد بحل الحكومة

في السياق، قالت مراسلة الشؤون السياسية في القناة الـ13 موريا وولبيرغ، إن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير هدّد نتنيناهو بهدم الحكومة، وذلك في لقاء خاص جرى يوم الأحد الماضي، لبحث مفاوضات باريس بشأن الأسرى.

وأكدت وولبيرغ أن "بن غفير هدد صراحة بأنه سينسحب من الحكومة إذا أُوقف إطلاق النار، أو أُفرج عن أسرى فلسطينيين قتلوا إسرائيليين بأعداد كبيرة".