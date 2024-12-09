مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 12 في معارك بمخيم جباليا

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين مقتل 3 عسكريين وإصابة 12 آخرين خلال معارك في مخيم جباليا، في حين خلّفت غارات الاحتلال 35 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم الاثنين.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن القتلى من لواء غفعاتي، وأضافت أن 10 مسلحين هاجموا قوة للجيش باستخدام صواريخ وأسلحة أوتوماتيكية أثناء خروجها في إجازة.

وقبيل الإعلان الرسمي، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن "حدث صعب وغير عادي" تعرض له الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا شمالي القطاع، حيث تتواتر عمليات المقاومة على الرغم من القصف والتدمير الهائلين في إطار حرب الإبادة المستمرة هناك.

وقال المصدر إن "العسكريين القتلى والجرحى كانوا على شاحنة محملة بالمتفجرات"، مضيفا أن الشاحنة انفجرت بعد إطلاق مسلح فلسطيني قذيفة مضادة للدروع عليها في جباليا.

ونقلت قناة الأقصى الفضائية عن موقع "لبنون شيتح إيش" الإسرائيلي أن المتفجرات في الشاحنة كان سيتم استخدامها في نسف المنازل بجباليا.

المقاومة تواصل ضرباتها الموجعة.. قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال بحدثين منفصلين في غزة ولبنان: pic.twitter.com/EsOSYNEFP9 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 9, 2024

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وأفادت مصادر فلسطينية بأن مروحيات إسرائيلية هبطت للمرة الثالثة لإجلاء القتلى والجرحى الذين سقطوا في العملية.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جنديين في حصيلة أولية للحدث الصعب في جباليا.

وتخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في جباليا وبيت لاهيا.

ومساء الخميس الماضي، أقرّ الجيش الإسرائيلي بمقتل 32 من جنوده منذ بدء العملية العسكرية الواسعة شمالي القطاع في الخامس منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ووصف الحصيلة بأنها ثمن باهظ.

سرايا القدس تنشر مشاهد لطائرات "إسرائيلية" بعد السيطرة عليها خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء مدينة خانيونس. pic.twitter.com/42KLNc6UZO — د.حذيفة عبدالله عزام (@huthaifaabdulah) December 9, 2024

عمليات للمقاومة

في غضون ذلك، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قصفت -بالاشتراك مع لواء العامودي التابع لكتائب شهداء الأقصى- مقر قيادة وسيطرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم الذي يفصل وسط قطاع غزة عن شماله.

كما أعلنت السرايا أنها سيطرت على طائرة انتحارية إسرائيلية في سماء خان يونس جنوبي القطاع قبل تنفيذها إحدى المهام الهجومية، ونشرت لقطات لطائرات مسيّرة إسرائيلية بعد السيطرة عليها خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء المدينة.

كما أعلنت كتائب الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، أنها قصفت -بالاشتراك مع سرايا القدس- مقر قيادة وسيطرة للاحتلال في محيط المستشفى التركي بمحور نتساريم بصواريخ من نوع "107".

وقد عرضت الكتائب -عبر تطبيق تلغرام- لقطات تظهر استهداف تجمع لجنود إسرائيليين بالصواريخ في المحور نفسه.

وفي الإطار نفسه، أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أنها قصفت بقذائف الهاون الثقيل مرابض مدفعية الاحتلال في محور نتساريم جنوب مدينة غزة.

عشرات الشهداء

في تطورات العدوان، قالت مصادر طبية للجزيرة إن 35 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

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وقال مراسل الجزيرة إن عددا من الفلسطينيين استشهدوا وأصيبوا جراء قصف إسرائيلي استهدف "مدرسة أبو حسين"، التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا.

كما أفاد المراسل بوقوع شهداء ومصابين في قصف إسرائيلي استهدف منازل في مشروع بيت لاهيا غير بعيد عن جباليا.

من جهتها، قالت قناة الأقصى الفضائية إن 6 استشهدوا في القصف الذي استهدف مشروع بيت لاهيا بعد محاولتهم العودة لمنازلهم وتفقدها.

وفي جنوب القطاع، أفاد مراسل الجزيرة بانتشال جثامين 13 شخصا استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من مدينة رفح منذ صباح اليوم.

وفي رفح أيضا، نسفت قوات الاحتلال مباني سكنية وسط المدينة.

وفي خان يونس، استشهد فلسطيني في قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية شرقي المدينة.

ووسط قطاع غزة، استشهد 4 بينهم 3 أطفال في غارة إسرائيلية شرق مخيم المغازي، بينما أصيب آخرون في قصف استهدف المخيم.

كما نفذت قوات الاحتلال قصفا مدفعيا مكثفا شمال مخيم النصيرات، وفقا لمصادر فلسطينية.

يأتي هذا القصف بينما نفذت آليات إسرائيلية توغلا جديدا في محيط مخيم البريج.

في الأثناء، أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر جديدة بالقطاع، وصل منها للمستشفيات 50 شهيدا و84 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة إن حصيلة العدوان المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 44 ألفا و758 شهيدا، و106 آلاف و134 مصابا.