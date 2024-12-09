قطر: الحوار هو السبيل الوحيد لضمان مستقبل مشرق لسوريا

قال وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي إن دولة قطر ترحب بالخطوات التي اتُخذت بسوريا خلال الساعات الماضية، مؤكدا أن الحوار هو السبيل الوحيد لضمان مستقبل مشرق لسوريا.

وأضاف الخليفي للجزيرة أن قطر تأمل أن "يؤدي ما اتُخذ بسوريا إلى خطوات توصل للاستقرار، موقفنا ثابت بدعم الحلول السلمية لضمان حقوق السوريين، وكل عمل نقوم به هو تعبير عن تضامننا مع الشعب السوري".

وقال إن الاتصالات مستمرة مع مختلف الأطراف في الساحة السورية، وإن قطر حرصت خلال السنوات الماضية على مساندة الشعب السوري، وإن أبوابها كانت -ولا تزال- مفتوحة أمام الجميع لدعم السوريين.

من جانب آخر، قالت وزارة الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تلقى اتصالا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بحثا فيه الأوضاع في قطاع غزة وسوريا.

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية دعم قطر الكامل لكافة الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/3Phzc9PWC1 — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) December 9, 2024

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وفي السياق ذاته، قالت الخارجية القطرية إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن بحث مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، خلال اتصال هاتفي، الأوضاع في قطاع غزة وسوريا.

وأعلنت المعارضة السورية المسلحة فجر أمس الأحد سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، ودخول قواتها العاصمة دمشق تتويجا لسلسلة من الانتصارات الخاطفة التي حققتها الأيام الماضية.

وأفاد مراسل الجزيرة اليوم بأنه سيتم تكليف المهندس محمد البشير رئيس حكومة الإنقاذ السورية، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.