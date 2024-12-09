رفع علم الثورة السورية على مبنى السفارة السورية في موسكو

أفاد مراسل الجزيرة برفع علم الثورة السورية على مبنى السفارة السورية في موسكو، بعد يوم واحد على سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وإعلان موسكو منحه اللجوء لأسباب إنسانية.

ويوم أمس، ذكرت وكالات أنباء روسية أن العلم السوري أزيل من السفارة السورية في موسكو لكنها لم تقدم تفاصيل.

وكان أنصار المعارضة السورية، التي أطاحت بالرئيس بشار الأسد أمس الأحد، قد دخلوا بعض سفارات البلاد في الخارج لرفع علم المعارضة.

وهذه أبرز السفارات التي رفع علم الثورة السورية فوقها يوم أمس:

إسبانيا

ففي إسبانيا، ردد نحو 150 شخصا هتافا يقول "الحرية!" عندما ألقى رجل في السفارة السورية بمدريد علم حكومة الأسد على الأرض ورفع علم المعارضة بألوانه الأسود والأخضر والأبيض والذي يحمل 3 نجوم.

وقال طبيب أسنان اسمه بلال قطيني (32 عاما) من خارج السفارة "هذا يوم لا يُنسى للشعب السوري بأكمله. الثامن من ديسمبر 2024، سنقيم دولة حرة لكل الشعب السوري".

اليونان

وفي اليونان، دخل أنصار المعارضة إلى السفارة السورية في أثينا ورفعوا علمها على سطح المبنى، ثم دخلت الشرطة واعتقلت 4 أشخاص لكنها تركت العلم مرفوعا.

وقال أحد المحتفلين خارج المبنى "فرحتنا لا توصف، انتهت أخيرا 55 عاما من الدكتاتورية المرعبة".

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وأفادت وسائل إعلام يونانية بأن المحتجين مزقوا أيضا صورة الأسد في السفارة.

صربيا

وفي صربيا، سيطرت الفرحة على عدد من أنصار المعارضة الذين تجمعوا أمام السفارة السورية في العاصمة بلغراد وعانقوا بعضهم بعضا ورفعوا علم المعارضة على عمود في فناء السفارة.

السويد

أفادت قناة "تي.في 4" التلفزيونية بأن علم الثورة السورية بألوانه الثلاثة رُفع في السفارة السورية بستوكهولم.

بريطانيا

وفي بريطانيا، تجمع أشخاص يلوحون بعلم الثورة السورية أمام سفارة سوريا في لندن.