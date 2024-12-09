المعارضة السورية تعفو عن العسكريين تحت الخدمة الإلزامية

أعلنت إدارة العمليات العسكرية التابعة للمعارضة السورية، اليوم الاثنين، العفو العام عن جميع العسكريين المجندين تحت الخدمة الإلزامية.

وقالت إدارة العمليات، في بيان لها، إنها تعطي الأمان لهؤلاء المجندين، مؤكدة أنه يُمنَع التعدي عليهم.

ويأتي قرار العفو العام في حين تواصل المعارضة المسلحة إرساء الأمن في العاصمة دمشق والمدن الرئيسية الأخيرة بالتوازي مع بدء مسار لتشكيل سلطة انتقالية.

وأمام الزحف السريع لقوات إدارة العمليات العسكرية في إطار عملية "ردع العدوان"، التي انتهت بإسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، أمس الأحد، أخلى آلاف الجنود السوريين مواقعهم وألقوا أسلحتهم.

وسلّم مئات الجنود أنفسهم لقوات المعارضة في مدينة حمص (وسط سوريا)، وعلى أبواب دمشق وأماكن أخرى وسُمح لهم بالعودة إلى منازلهم.