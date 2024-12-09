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عاجل| أردوغان: نظام الأسد ترك سوريا كومة من الأنقاض وفر هاربا
9/12/2024-|آخر تحديث: 9/12/202408:08 م (بتوقيت مكة المكرمة)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان:
- نظام الأسد ترك سوريا كومة من الأنقاض وفرّ هاربا.
- نظام الأسد الذي أدار البلاد بالظلم منذ سنين طويلة فقد شرعيته.
- ابتداء من أمس (الأحد)، أغلقت مرحلة الظلام في سوريا وبدأت مرحلة مشرقة بالنسبة للسوريين.
- مددنا يدنا للحوار إلى نظام الأسد، لكنه لم يفهم مطلبنا.
- تم القضاء على نظام البعث تماما بعد عقود في الحكم.
- حلب وحمص وحماة ودمشق عادت إلى أصحابها الأصليين.
- سوريا للسوريين فقط، وليست للمنظمات الإرهابية، ومستقبل سوريا يحدده السوريون أنفسهم.
- تركيا لا تطمع في أراضي أي دولة أخرى، لكننا كنا نسعى إلى الحفاظ على أمننا القومي.
- تركيا ستقف إلى جانب سوريا حتى تصبح على أرضية صلبة، وسنشرف على عودة السوريين إلى بلادهم.
- أقول للشعب السوري العزيز إن تركيا تقف إلى جانبكم اليوم وغدا وفي المستقبل.
- أفراد الشعب السوري إخوة لنا، ونقف إلى جانبهم بكافة أطيافهم العرقية والمذهبية.
- سوريا كانت تدار بالقمع، وتم هدم هذه الدكتاتورية بعد أكثر من 60 سنة.
- تركيا مرت باختبار صعب في المرحلة الماضية، واستضافت السوريين، ودافعت عن المظلومين في المنصات كافة.
- على سوريا الحفاظ على أراضيها من الإرهابيين.
- لا فرق بين أي من مكونات أو أطياف الشعب السوري، ويجب أن يتعايش الجميع بدون أي تمييز أو فروق.
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المصدر : الجزيرة