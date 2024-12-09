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أردوغان: نظام الأسد ترك سوريا كومة من الأنقاض وفر هاربا

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. ( TCCB / Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı )
أردوغان: أقول للشعب السوري إن تركيا تقف إلى جانبكم اليوم وغدا وفي المستقبل (الأناضول)
9/12/2024-|آخر تحديث: 9/12/202408:09 م (بتوقيت مكة المكرمة)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان:

  • نظام الأسد ترك سوريا كومة من الأنقاض وفرّ هاربا.
  • نظام الأسد الذي أدار البلاد بالظلم منذ سنين طويلة فقد شرعيته.
  • ابتداء من أمس (الأحد)، أغلقت مرحلة الظلام في سوريا وبدأت مرحلة مشرقة بالنسبة للسوريين.
  • مددنا يدنا للحوار إلى نظام الأسد، لكنه لم يفهم مطلبنا.
  • تم القضاء على نظام البعث تماما بعد عقود في الحكم.
  • حلب وحمص وحماة ودمشق عادت إلى أصحابها الأصليين.
  • سوريا للسوريين فقط، وليست للمنظمات الإرهابية، ومستقبل سوريا يحدده السوريون أنفسهم.
  • تركيا لا تطمع في أراضي أي دولة أخرى، لكننا كنا نسعى إلى الحفاظ على أمننا القومي.
  • تركيا ستقف إلى جانب سوريا حتى تصبح على أرضية صلبة، وسنشرف على عودة السوريين إلى بلادهم.
  • أقول للشعب السوري العزيز إن تركيا تقف إلى جانبكم اليوم وغدا وفي المستقبل.
  • أفراد الشعب السوري إخوة لنا، ونقف إلى جانبهم بكافة أطيافهم العرقية والمذهبية.
  • سوريا كانت تدار بالقمع، وتم هدم هذه الدكتاتورية بعد أكثر من 60 سنة.
  • تركيا مرت باختبار صعب في المرحلة الماضية، واستضافت السوريين، ودافعت عن المظلومين في المنصات كافة.
  • على سوريا الحفاظ على أراضيها من الإرهابيين.
  • لا فرق بين أي من مكونات أو أطياف الشعب السوري، ويجب أن يتعايش الجميع بدون أي تمييز أو فروق.
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المصدر : الجزيرة

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