شهيدان في طوباس وحملة اعتقالات واقتحامات بأنحاء الضفة

شن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين حملة اعتقالات واسعة بعدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة، تركزت في محافظتي جنين والخليل. كما اقتحم مدنا وبلدات، من بينها مدينة طوباس شمالي الضفة، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة وتسبب قصف إسرائيلي في استشهاد شابين فلسطينيين.

وذكر شهود عيان أن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة الخليل (جنوب)، وبلدتي دورا وصوريف، ومخيم الفوار بالمحافظة، وشن حملة تفتيش واعتقالات.

وبيّن الشهود أن جيش الاحتلال اعتقل عددا من الفلسطينيين، في حين حوّل عددا آخر للاعتقال والتحقيق الميداني.

وذكروا أن القوات الإسرائيلية تعمل على التنكيل بالسكان وتخريب أثاث المنازل خلال عمليات الاقتحام.

وفي بلدة يعبد جنوب غربي جنين (شمال)، نفذ الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات شملت نحو 22 مواطنا على الأقل.

وحسب شهود عيان، يواصل جيش الاحتلال عمليته العسكرية في البلدة، حيث ينفذ حملة مداهمات وتفتيش للمنازل.

قصف واشتباكات

كما اقتحم الاحتلال مدينة طوباس شمالي الضفة، مما أدى لاندلاع اشتباكات مسلحة مع فلسطينيين وسقوط شهيدين جراء القصف الإسرائيلي.

وذكر شهود عيان أن قوة إسرائيلية اقتحمت المدينة، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة مع فلسطينيين، وسُمعت أصوات انفجارات.

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وأضافوا أن القوة الإسرائيلية دهمت محلا للصرافة، في حين دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية للمدينة.

كما اقتحم الجيش الإسرائيلي مساء الأحد عدة مناطق أخرى، منها بلدة عناتا شرقي القدس، حيث اعتقل امرأة فلسطينية في أثناء وجودها بالقرب من حاجز الزعيم العسكري.

ووسط الضفة أيضا، أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية المغيّر شمال شرق رام الله.

وأضافت أن "قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية واعتدت بالضرب على 6 مواطنين، مما أدى لإصابتهم برضوض".

وأوضحت أن قوة الجيش "أجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، ودهمت عددا من المنازل واعتلت أسطحها، وسط إطلاق النار على كل ما يتحرك في الشوارع، دون أن يبلغ عن إصابات".

كما ذكرت إذاعة صوت فلسطين الرسمية أن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة قلقيلية، وقرية حارس غرب مدينة سلفيت، دون أن تشير إلى وقوع مواجهات أو إصابات.

هدم منازل

على صعيد آخر، هدم جيش الاحتلال اليوم منزلين في قرية الولجة جنوب مدينة القدس، بذريعة "البناء من دون ترخيص"، في ظل وجود عشرات المنازل في القرية مهددة بالهدم.

وقال عضو المجلس القروي بقرية الولجة، أنور أبو التين، إن "قوة عسكرية دهمت القرية وشرعت في هدم منزلين مأهولين بمساحة نحو 350 مترا مربعا لكل منهما".

ولفت إلى أن السلطات الإسرائيلية هدمت عدة منازل أخرى قبل نحو أسبوعين في القرية، مؤكدا وجود "نحو 70 منزلا مهددا بالهدم في الولجة بحجة البناء دون ترخيص".

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي وسّع، بموازاة العدوان المتواصل على قطاع غزة، عملياته وحملة الاقتحامات والاعتقالات بالضفة الغربية المحتلة، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين في عدة مناطق منها القدس، مما أسفر إجمالا عن 807 شهداء، ونحو 6450 جريحا، وفق بيانات رسمية فلسطينية.