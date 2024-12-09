نددت حركة الجهاد الإسلامي بالعدوان الإسرائيلي على سوريا، وأكدت أنه "اعتداء صريح على الشعب السوري وإرادته واستغلال للأوضاع لأهداف توسعية".

وأضاف بيان أصدرته الحركة الفلسطينية يوم الأحد أن "توسيع إسرائيل احتلالها للأراضي السورية وغاراتها يثبت أنها العدو الحقيقي لشعوب أمتنا".

ووصفت الجهاد الغارات التي شنتها إسرائيل على العاصمة السورية دمشق ومناطق أخرى بالهمجية.

في المقابل، قالت القناة 13 الإسرائيلية مساء الأحد إن إسرائيل ستواصل استهداف منشآت بسوريا تضم أسلحة إستراتيجية خشية وقوعها بيد المعارضة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال في وقت سابق من الأحد إن قرار نشر قوات للجيش في منطقة عازلة تخضع لرقابة الأمم المتحدة على الحدود مع سوريا يأتي في إطار "خطة لضمان حماية كل الإسرائيليين الذين يقطنون هضبة الجولان".

غارات وإنذارات

وحسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن وسائل إعلام إسرائيلية، فقد شن الطيران الإسرائيلي غارات استهدفت نحو 100 موقع في سوريا، تزامنًا مع التحولات السياسية والعسكرية بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وقالت القناة 13 نقلا عن مصادر عسكرية إن الغارات استهدفت مواقع إستراتيجية، منها أنظمة صواريخ متقدمة ومستودعات أسلحة ومنشآت لتصنيع الذخائر.

إعلان

وفي وقت سابق من الأحد، أعلن نتنياهو انهيار اتفاقية فصل القوات بين إسرائيل وسوريا لعام 1974، واحتل الجيش الإسرائيلي منطقة جبل الشيخ والمنطقة العازلة بين البلدين.

كما أنذر الجيش الإسرائيلي السوريين في 5 بلدات في جنوب سوريا بالبقاء في منازلهم حتى إشعار آخر لقيامه بتحركات في ظل التطورات الراهنة.

سقوط النظام

وفجر الأحد، دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكام نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وبدأت معارك بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في الريف الغربي لمحافظة حلب، وسيطرت الفصائل على مدينة حلب ومحافظة إدلب، ثم مدن حماة ودرعا والسويداء وحمص، وأخيرا على دمشق.​​​​​​​

وفي مساء الأحد، كشفت وكالة الأنباء الروسية (تاس) أن بشار الأسد، الذي حكم سوريا منذ يوليو/تموز 2000 خلفا لوالده حافظ، وصل مع عائلته إلى العاصمة الروسية موسكو، وتم منحهم حق اللجوء.