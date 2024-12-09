ترامب يعين محاميته العراقية الأصل مستشارة له

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تعيين المحامية من أصول عراقية ألينا حبة مستشارة للرئيس، وهي واحدة من فريق محاميه في قضية "أموال الصمت" في نيويورك.

يشار إلى أن ألينا حبة (40 عاما) ذات الأصول العراقية الكلدانية دافعت عن ترامب في وقت سابق من هذا العام، كما شغلت منصب المتحدثة القانونية باسمه. وكانت حبة تقضي وقتا مع الرئيس المنتخب منذ الانتخابات في ناديه بفلوريدا "مار إيه لاغو".

وقال ترامب في منشور على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال" أمس الأحد عن ألينا "لقد كانت ثابتة في ولائها ولا مثيل لإرادتها، وقفت بجانبي خلال العديد من المحاكمات والمعارك وطوال أيام لا حصر لها في المحكمة".

وأصبح ترامب أول رئيس أميركي سابق يدان بجرائم جنائية، عندما وجدته هيئة محلفين في نيويورك في مايو/أيار الماضي مذنبا بكل التهم الـ34 في خطة للتأثير غير القانوني على انتخابات 2016 من خلال دفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية قالت إنها مارست الجنس معه.

وفي ولاية ترامب الأولى، شغلت الإستراتيجية الجمهورية كيليان كونواي منصب مستشارة الرئيس.