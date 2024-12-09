بريطانيا ترحب برحيل الأسد وتتعهد بدور أكثر حضورا

تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الاثنين بتعزيز انخراط بلاده في الشرق الأوسط والعمل مع حلفائها الإقليميين لدعم التعاون الدفاعي.

وقال ستارمر -في بيان- إن المملكة المتحدة ستلعب دورا أكثر حضورا في المنطقة لدعم الاستقرار على المدى الطويل، مشيرا إلى أهمية إجراء تسوية سياسية تعيد الأمن والاستقرار للبلاد.

ودعا ستارمر إلى استعادة السلام والاستقرار في سوريا، وحث جميع الأطراف في سوريا على حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية الأساسية، معتبرا ما حدث تطورا تاريخيا لمصلحة المستقبل السوري بعيدا عن العنف والفوضى.

وقال رئيس الوزراء البريطاني إن "الشعب السوري يعاني منذ وقت طويل جدا في ظل النظام الذي كان يسيطر على البلاد، ونحن نرحب برحيله".

وفي وقت سابق اليوم، كشف وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني بات مكفادن أن بلاده قد تدرس رفع الحظر عن هيئة تحرير الشام، التي تقود المعارضة السورية المسلحة، وقال في تصريحات صحفية "سننظر في الأمر. وأعتقد أنه سيعتمد جزئيا على ما سيحدث (بعد ذلك)".

وأعلنت المعارضة السورية المسلحة فجر أمس الأحد سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، ودخول قواتها إلى العاصمة دمشق تتويجا لسلسلة من الانتصارات الخاطفة التي حققتها في الأيام الماضية.

إعلان

وأفاد مراسل الجزيرة اليوم بأنه سيتم تكليف المهندس محمد البشير رئيس حكومة الإنقاذ السورية، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.