اتفاق لانسحاب "قسد" من منبج وقتلى خلال فض مظاهرات بدير الزور

قال مصدر مطلع في المعارضة السورية، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة وتركيا توصلتا إلى اتفاق يضمن انسحابا آمنا لعناصر ما يُعرَف بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من واشنطن من مدينة منبج المحاصرة شمال شرقي حلب.

وقال المصدر إن ما يُعرف بقوات سوريا الديمقراطية "انسحبت من منبج، ولا يزال يتعين عليها الانسحاب من المناطق الأخرى" شرقي المدينة.

وكانت المعارضة السورية المسلحة قد أعلنت، أمس الأحد، أنها أكملت السيطرة على منبج بعد معارك مع الوحدات الكردية، لكن مصادر أخرى قالت إن الجيش الوطني السوري التابع للمعارضة سيطر على 80% من المدينة.

قوات #سوريا الديمقراطية تطلق الرصاص على متظاهرين في مدينة #ديرالزور عقب احتجاجات شعبية شهدتها المدينة#فيديو pic.twitter.com/TDTtZjtZbP — الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) December 9, 2024

قتلى بدير الزور

من ناحية أخرى، أفادت مصادر محلية سورية للجزيرة بمقتل 3 مدنيين وجرح آخرين برصاص قناصين في مدينة دير الزور شرق سوريا أثناء تفريق ما تُعرَف بقوات سوريا الديمقراطية لمظاهرات في المدينة.

وقالت المصادر إن محتجين خرجوا في المدينة للمطالبة بدخول مقاتلي المعارضة السورية المسلحة إليها وإخراج مقاتلي "قسد" منها.

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ودخلت قوات "قسد" دير الزور، الجمعة الماضي، بعد انسحاب الجيش السوري من مناطق واقعة تحت سيطرته هناك، لتسيطر تلك القوات المدعومة من الولايات المتحدة على معظم مساحة المحافظة الحدودية مع العراق ومعبر البوكمال الحدودي.

وسيطرت قوات "قسد" قبل سنوات على أجزاء واسعة من المحافظة ومناطق أخرى شمال وشرق سوريا بعد طرد تنظيم الدولة الإسلامية، وأُسندت لها مهمة حراسة حقول النفط والغاز التي تضم قواعد أميركية.

يشار إلى أن المعارضة السورية المسلحة أعلنت، أمس الأحد، سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، ودخول قواتها العاصمة دمشق تتويجا لسلسلة من الانتصارات الخاطفة التي حققتها في الأيام الماضية.

وأفاد مراسل الجزيرة اليوم بأنه سيتم تكليف المهندس محمد البشير رئيس حكومة الإنقاذ السورية التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.