أبو الغيط يبحث مع البرهان "وقف الاقتتال" في السودان

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان -اليوم الاثنين- الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الذي يقوم بزيارة إلى السودان تستمر يومين.

وقال أبو الغيط -في تصريح صحفي- إن اللقاء مع البرهان كان "إيجابيا للغاية، وتم فيه توضيح موقف الجامعة العربية من تأييد السودان وشعبه".

وأضاف "كلنا أمل في تحقيق الوقف الفوري للاقتتال في السودان وإعادة إعماره وبنائه وعودة النازحين واللاجئين لمناطقهم".

كما أكد أن "النشاط الذي تقوم به الجامعة العربية والأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي وبعض الأطراف ذات التأثير يهدف للسيطرة على الموقف ومساعدة السودان للخروج من الأزمة".

وأضاف أن زيارته للسودان "ستفتح الأعين على حجم المشكلة والحاجة لمزيد من الجهد والتحركات لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار وعودة السلام والاستقرار".

من جانبه، قال سفير السودان لدى مصر عماد الدين عدوي إن الجامعة العربية "ظلت تقف دوما بجانب السودان ومناصرة قضاياه العادلة ودعم مؤسساته الوطنية القائمة"، مبينا أن "موقف الجامعة تجاه السودان يمثل سياجا أمنيا يؤكد على ضرورة عدم التدخل في شؤونه الداخلية".

يشار إلى أن أبو الغيط التقى أيضا خلال زيارته وزراء الخارجية والثقافة والإعلام السودانيين.

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ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات أممية ومحلية.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية سودانية من أصل 18.