مشاهد صادمة تكشف وضع المعتقلين في سجن صيدنايا بعد تحريره

أظهرت مقاطع فيديو بثت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد من غرفة مراقبة السجناء في سجن صيدنايا سيئ الصيت في ريف دمشق بعد تحريره من قبل فصائل المعارضة بالتزامن مع إعلان إسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وفراره خارج البلاد.

وتظهر المشاهد نزلاء بالسجن بينهم نساء تتم مراقبتهم على مدار الساعة بعدة شاشات مجمعة في غرفة للتحكم.

وأفادت فصائل معارضة فجر الأحد بفتح أبواب سجن صيدنايا العسكري الواقع قرب دمشق وهو من الأكبر في سوريا والذي تفيد منظمات غير حكومية منذ عقود بتعرض السجناء -وجلهم من المعارضين- فيه للتعذيب.

وفي منشور على تليغرام، قال حسن عبد الغني القيادي في إدارة العمليات العسكرية إن الفصائل تمكنت "من تحرير أكثر من 3500 سجين من سجن حمص العسكري".

وأظهرت المقاطع التي بثت لإطلاق السجناء من داخل المعتقل وجود نساء وأطفال صغار كانوا يقبعون داخل السجن قبل إطلاق سراحهم من قبل المعارضة.

وتظهر علامات الصدمة والاندهاش على وجوه من أطلق سراحهم حيث وصل فترات سجن بعضهم ما يزال على 4 عقود.

ولم يتم التأكد من صحة مقاطع الفيديو من مصدر مستقل.