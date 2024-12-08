مصدران أمنيان: حزب الله سحب كل قواته من سوريا

قال مصدران أمنيان لبنانيان لوكالة رويترز اليوم الأحد إن حزب الله سحب كل قواته من سوريا أمس السبت لدى اقتراب قوات المعارضة السورية المسلحة من العاصمة السورية دمشق.

وذكر أحد المصدرين أن حزب الله أرسل قوات إلى سوريا ليلة الجمعة لتشرف على ذلك الانسحاب.

وكانت رويترز نقلت عن مصدرين أمنيين لبنانيين وصفتهما بالكبيرين أول أمس الجمعة أن حزب الله أرسل عددا صغيرا من "القوات المشرفة" من لبنان إلى سوريا بهدف المساعدة في منع مقاتلي المعارضة من الاستيلاء على مدينة حمص ذات الأهمية الإستراتيجية.

وقال ضابط من الجيش السوري ومسؤولان من المنطقة للوكالة إن قوات نخبة من جماعة حزب الله عبرت من لبنان خلال الليل واتخذت مواقع في حمص.

سقوط الأسد

يشار إلى أن المعارضة السورية المسلحة أعلنت اليوم الأحد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ودخول قواتها إلى العاصمة دمشق تتويجا لسلسلة من الانتصارات الخاطفة التي حققتها في الأيام الماضية.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اندلعت اشتباكات بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة، في الريف الغربي لمحافظة حلب.

واستطاعت الفصائل بسط سيطرتها على مركز مدينة حلب في 30 نوفمبر/تشرين الثاني، وعلى محافظة إدلب (شمال غرب) بشكل كامل.

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والخميس، طردت الفصائل قوات النظام خارج محافظة حماة وسط البلاد، عقب اشتباكات عنيفة بين الجانبين.

ثم بسطت فصائل المعارضة السورية، سيطرتها على مركز محافظة درعا المحاذية للحدود الأردنية، وعلى مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية جنوبي البلاد، قبل أن تسيطر على محافظة حمص، ثم دخلت فجر اليوم العاصمة دمشق.