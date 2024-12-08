مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين -اليوم الأحد- المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وقاموا بجولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم إن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى من باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ويشهد الأقصى اقتحامات متكررة من جانب مستوطنين إسرائيليين، وسط رفض فلسطيني للتقسيم المكاني والزماني للمسجد في مدينة القدس المحتلة.

#عاجل | مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/uAadiX9tyo — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 8, 2024

والثلاثاء، قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، في بيان، إن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى 20 مرة، في حين منع الجيش الإسرائيلي رفع الأذان بالمسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل 55 مرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتأتي هذه الانتهاكات في وقت تشن فيه إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 150 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وبموازاة الإبادة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأدى ذلك لاستشهاد 807 فلسطينيين، إضافة إلى نحو 6450 مصابا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.