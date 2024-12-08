مراسل الجزيرة يلتقي بوالدته في دمشق بعد غياب 14 عاما

نشر الناشط السوري تيم الحاج، اليوم الأحد، مقطعا مصورا عبر فيسبوك يظهر لقاء مراسل الجزيرة عمر الحاج بوالدته في العاصمة السورية دمشق، وذلك بعد إعلان المعارضة السورية دخول المدينة وإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.

وكتب الناشط تيم على منصة إكس تعليقا على المقطع المصور قائلا "أبو خطاب ولقاء الأحبة بعد نحو 14 عام في ساحة الأمويين من كان يتخيل، يارب ما أعظمك".

وقد وثقت منصات سورية اليوم وخلال الأسبوع الماضي مشاهد مماثلة جمعت سوريين بذويهم في مدن عدة، بعد دخول قوات المعارضة تلك المدن وانسحاب قوات النظام منها، إلى جانب مشاهد أخرى لإطلاق سجناء لاسيما من سجن صيدنايا سيئ الصيت في ريف دمشق.

شاب يلتقي عائلته في مدينة حلب بعد غياب دام 13 عامًا بعد سيطرة إدارة العمليات العسكرية عليها pic.twitter.com/B8ZqM2Ww4g — Halab Today TV قناة حلب اليوم (@HalabTodayTV) December 6, 2024

كما شهدت مناطق عدة في سوريا، خاصة حلب وريفها، عودة العديد من النازحين إلى ديارهم بعد سنوات من النزوح وغربة الأهالي.

وقد أعلنت المعارضة السورية المسلحة سقوط نظام الأسد، ودخول قواتها إلى دمشق -فجر اليوم الأحد- تتويجا لسلسلة من الانتصارات السريعة التي حققتها منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في حلب وحماة ثم حمص وصولا إلى دمشق اليوم.