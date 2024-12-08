قطر تشدد على ضرورة الحوار والوحدة في سوريا

شددت دولة قطر اليوم الأحد على ضرورة المحافظة على مؤسسات الدولة في سوريا وانتهاج الحوار لمنع البلاد من "الانزلاق نحو الفوضى"، بعد دخول المعارضة المسلحة إلى العاصمة دمشق وإسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إنها "تتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في سوريا، وأكدت ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية ووحدة الدولة بما يحول دون انزلاقها نحو الفوضى".

وجددت الوزارة موقف قطر الداعي لإنهاء الأزمة السورية وفق قرارات الشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن الدولي 2254، بما يحقق مصالح الشعب السوري ووحدة الدولة وسيادتها واستقلالها، وأكدت وقوف دولة قطر الثابت إلى جانب الشعب السوري وخياراته.

بيان | قطر تتابع تطورات الأوضاع في سوريا باهتمام بالغ وتدعو للحفاظ على المؤسسات ووحدة الدولة #الخارجية_القطرية pic.twitter.com/X6rjyPGEEy — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) December 8, 2024

وأعلنت المعارضة السورية المسلحة سقوط نظام الأسد، ودخول قواتها إلى العاصمة دمشق -فجر اليوم الأحد- تتويجا لسلسلة من الانتصارات الخاطفة التي حققتها في الأيام الماضية تباعا في حلب وحماة ثم حمص.