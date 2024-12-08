فيديو متداول لمنزل بشار الأسد في دمشق بعد فراره

تداول ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يتجول في منزل بشار الأسد في حي المالكي الراقي في العاصمة بالتزامن مع إعلان المعارضة دخولها دمشق وإسقاط نظامه.

ويظهر الشخص الذي لم يُعّرف بنفسه وهو يتجول داخل غرف المنزل ويقوم بتحطيم صور لعائلة الأسد، مشيرا إلى أنه سيقوم بذلك قبل وصول قوات المعارضة.

ويشير المتحدث ساخرا إلى أنه يعتزم الذهاب أيضا إلى القصر الرئاسي بحي المهاجرين القريب بدمشق ليكون أول شخص يدخل منزل الرئيس وقصره الرئاسي بعد سقوطه.

الثوار يدخلون منزل الساقط بشار الاسد في حي المالكي بالعاصمة دمشق pic.twitter.com/MrkcjE08Pp — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) December 8, 2024

وكانت مقاطع فيديو بثت فجر اليوم الأحد أظهرت عناصر من الحرس الرئاسي التابعين للنظام وهم يفرون من محيط منزل بشار الأسد في المالكي، وهو ما يفسر سهولة دخول الشاب في المقطع الذي لم يتسن التأكد من صحته من مصدر مستقل.