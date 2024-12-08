فيديو لمرآب سيارات الرئيس المخلوع بشار الأسد

تداول ناشطون سوريون على مواقع التواصل مقطع فيديو لما قالوا إنه مرآب سيارات تابعة للرئيس المخلوع بشار الأسد الذي فر بعد سيطرة الثوار على العاصمة دمشق فجر اليوم الأحد.

وأظهر مقطع الفيديو عددا كبيرا من السيارات بعضها رياضية وأخرى فارهة ومن طرازات متنوعة داخل المرآب وبعضها جديد والآخر مستعمل.

#تمرة💢|| فيديو: كراج سيارات قصر بشار الاسد و عشرات السيارات الفارهة المُخزنة والجديدة والمستخدمة التي يمتلكها

pic.twitter.com/KuvUtV98yY — تمرة • tmrrah (@tmrrah9) December 8, 2024

ولم يتسنّ التأكد من صحة الفيديو من مصدر مستقل.

وبعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد تداول ناشطون عددا من مقاطع الفيديو من داخل منزله بحي المالكي الراقي في دمشق وكذلك من عدد من القصور الرئاسية التي دخلوها بعد انسحاب الحرس الرئاسي من محيطها.