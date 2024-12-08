أخبار|عربي

فيديو لمرآب سيارات الرئيس المخلوع بشار الأسد

سيارات بشار الأسد بعد فراره
مقطع الفيديو أظهر سيارات فارهة ورياضية من طرازات مختلفة (مواقع التواصل)
8/12/2024-|آخر تحديث: 8/12/202402:44 م (بتوقيت مكة المكرمة)

تداول ناشطون سوريون على مواقع التواصل مقطع فيديو لما قالوا إنه مرآب سيارات تابعة للرئيس المخلوع بشار الأسد الذي فر بعد سيطرة الثوار على العاصمة دمشق فجر اليوم الأحد.

وأظهر مقطع الفيديو عددا كبيرا من السيارات بعضها رياضية وأخرى فارهة ومن طرازات متنوعة داخل المرآب وبعضها جديد والآخر مستعمل.

ولم يتسنّ التأكد من صحة الفيديو من مصدر مستقل.

وبعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد تداول ناشطون عددا من مقاطع الفيديو من داخل منزله بحي المالكي الراقي في دمشق وكذلك من عدد من القصور الرئاسية التي دخلوها بعد انسحاب الحرس الرئاسي من محيطها.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

إعلان