عاجل | نتنياهو: سقوط الأسد يخلق فرصا جديدة لإسرائيل لكن هناك مخاطر
8/12/2024-|آخر تحديث: 8/12/202405:05 م (بتوقيت مكة المكرمة)
نتنياهو من موقع قرب الحدود السورية:
- نظام الأسد سقط نتيجة ضرباتنا لإيران وحزب الله داعميه الأساسيين.
- سقوط نظام الأسد يخلق فرصا جديدة ومهمة جدا لإسرائيل لكن الأمر ليس خاليا من المخاطر.
- لن نسمح لأي قوة معادية أن تستقر على حدودنا.
- نظام الأسد كان الحلقة المركزية في محور الشر الإيراني وقد سقط.
- أصدرت تعليمات للجيش بالاستيلاء على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية المجاورة لها.
- لن نسمح لأي قوة معادية بالتمركز على حدودنا.
- اتفاقية فض الاشتباك لعام ١٩٧٤ انهارت وتخلى الجنود السوريون عن مواقعهم.
المصدر : الجزيرة