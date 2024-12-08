أخبار|سوريا

عاجل | نتنياهو: سقوط الأسد يخلق فرصا جديدة لإسرائيل لكن هناك مخاطر

8/12/2024-|آخر تحديث: 8/12/202405:05 م (بتوقيت مكة المكرمة)

نتنياهو من موقع قرب الحدود السورية:

  • نظام الأسد سقط نتيجة ضرباتنا لإيران وحزب الله داعميه الأساسيين.
  • سقوط نظام الأسد يخلق فرصا جديدة ومهمة جدا لإسرائيل لكن الأمر ليس خاليا من المخاطر.
  • لن نسمح لأي قوة معادية أن تستقر على حدودنا.
  • نظام الأسد كان الحلقة المركزية في محور الشر الإيراني وقد سقط.
  • أصدرت تعليمات للجيش بالاستيلاء على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية المجاورة لها.
  • لن نسمح لأي قوة معادية بالتمركز على حدودنا.
  • اتفاقية فض الاشتباك لعام ١٩٧٤ انهارت وتخلى الجنود السوريون عن مواقعهم.
المصدر : الجزيرة

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