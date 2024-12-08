سي إن إن: يمكن القول إن دمشق سقطت من الناحية العسكرية

نقلت شبكة سي إن إن الإخبارية الأميركية عن مصدر -وصفته بالمطلع- أن الدفاعات العسكرية للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق انهارت فعليا، وأنه يمكن القول إن دمشق سقطت من الناحية العسكرية.

وأكدت الشبكة نقلا عن مصادر -لم تكشف هويتها- أن قوات المعارضة المسلحة وصلت إلى مناطق تبعد ميلين من ضواحي دمشق الجنوبية والشرقية والشمالية.

في الأثناء، قالت وسائل إعلام سورية إن الجيش انسحب من مدينة سلمى بريف اللاذقية، كما انسحب من جبال اللاذقية الشمالية الشرقية في اتجاه المدينة على الساحل السوري.

وحسب الإعلام السوري، فقد انسحب الجيش أيضا من رنكوس والنقاط القريبة من سجن صيدنايا والريف الجنوبي في الزبداني بريف دمشق.

وكانت المعارضة السورية المسلحة قد أعلنت في وقت سابق الليلة عن نجاحها في تحرير كامل مدينة حمص لتلحق بمدينتي حلب وحماة، اللتين حررتهما في وقت سابق.

وأكدت المعارضة أنها بذلك نجحت في تحرير 4 مدن خلال 24 ساعة، وهي درعا والقنيطرة والسويداء وحمص.