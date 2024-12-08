بايدن: سنعمل مع كل المجموعات السورية وسنقيّم أفعالهم

قال الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن إن الولايات المتحدة ستعمل مع "جميع المجموعات السورية" في إطار الأمم المتحدة لضمان انتقال سياسي بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وقال بايدن، في كلمة من البيت الأبيض، "سنعمل مع جميع المجموعات السورية، وسنقيّم أقوالهم وأفعالهم، ويشمل ذلك العملية التي تقودها الأمم المتحدة، بهدف إرساء مرحلة انتقالية بعيدا من نظام الأسد ونحو (سوريا) مستقلة وذات سيادة بدستور جديد".

وأضاف أن سقوط نظام الأسد يمثل لحظة تاريخية وفرصة للشعب السوري لبناء السلام في بلده ولمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن إدارته ستدعم جيران سوريا بمن فيهم الأردن والعراق وإسرائيل ولبنان.

وأشار إلى أن بايدن إلى أن نظام الأسد قتل بوحشية آلاف المدنيين الأبرياء وينبغي محاسبته، مؤكدا أنه امتنع عن الانخراط في عملية سياسية جدية وواصل ارتكاب الجرائم ضد شعبه.

وقال بايدن إن بلاده "لن تعطي فرصة لتنظيم الدولة الإسلامية لبناء قدراته، ولن تسمح بتحول سوريا لملاذ آمن لها، وسنعمل على حماية قواتنا في سوريا ومواصلة مهمتنا ضد تنظيم الدولة".

وأعلنت المعارضة السورية المسلحة سقوط نظام الأسد، ودخول قواتها إلى العاصمة دمشق -فجر اليوم الأحد- تتويجا لسلسلة من الانتصارات الخاطفة التي حققتها في الأيام الماضية تباعا في حلب وحماة ثم حمص.