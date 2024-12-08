القائد الشرع يصل إلى الجامع الأموي في دمشق

وصل القائد بإدارة العمليات العسكرية في المعارضة السورية أحمد الشرع -الملقب بالجولاني- إلى العاصمة دمشق بعد سيطرة المعارضة عليها اليوم الأحد وفرار الرئيس بشار الأسد.

وأظهرت مشاهد مصورة، الشرع في الجامع الأموي بدمشق، في حين أكد مراسل الجزيرة أن أوامر صدرت من الشرع بتأمين كل المنشآت الحيوية وفرض الأمن في العاصمة.

القائد في إدارة العمليات بالمعارضة السورية المسلحة أحمد الشرع يصل إلى الجامع الأموي في #دمشق#فيديو pic.twitter.com/H5BF50Fqo5 — الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) December 8, 2024

وأوضح مراسل الجزيرة أن "رتلا كبيرا" من قوات إدارة العمليات العسكرية التابعة للمعارضة دخل العاصمة دمشق لتأمينه الشرع.

من جهته، نقل التلفزيون السوري عن القائد بإدارة عمليات المعارضة أحمد الشرع تأكيده أن الفصائل لن تتراجع وستواصل الطريق الذي بدأته في عام 2011، قائلا إن "المستقبل لنا".

وأعلنت المعارضة السورية المسلحة سقوط نظام الأسد، ودخول قواتها إلى العاصمة دمشق -فجر اليوم الأحد- تتويجا لسلسلة من الانتصارات السريعة التي حققتها منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في حلب وحماة ثم حمص وصولا إلى دمشق اليوم.

وكان الشرع وجّه رسائل مصورة وبيانات عدة منذ بدء عملية "ردع العدوان" منها رسائل إلى قوات النظام السوري أن من أعلن انشقاقه وسلّم نفسه ووضع سلاحه فهو آمن.

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وقد أكدت المعارضة السورية المسلحة مرارا في اليومين الماضيين حرصها على حماية جميع المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية في البلاد وقدمت رسائل طمأنة لمختلف أطياف الشعب السوري.