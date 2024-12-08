رصد طائرات شحن جوية في قاعدة حميميم الروسية باللاذقية

أظهرت صور أقمار صناعية اليوم الأحد طائرات شحن في قاعدة حميميم الجوية الروسية في ريف اللاذقية غربي سوريا.

وكشفت الصور التي التقطت ظهر اليوم وجود 3 طائرات شحن في مربض الطائرات بالقاعدة الجوية، بالإضافة إلى توثيق ظهور طائرة على المدرج.

ولم تظهر الصور حالة الطائرة وما إن كانت تتحضر للإقلاع أم هبطت للتو في المدرج، ولم يتم تسجيل البيانات الملاحية للطائرة المذكورة على أي من مواقع تتبع الملاحة الجوية.

وعلى مدى سنوات عديدة، كانت الطائرات الحربية الروسية تقلع لقصف المناطق الخاضعة للمعارضة المسلحة شمال غربي سوريا.

وتدخل الطيران الحربي الروسي في محاولة لوقف تقدم الفصائل المشاركة في عملية "ردع العدوان" ولكن ذلك لم يحل دون انهيار نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.