حلفاؤه خذلوه.. مصادر غربية تتحدث عن انهيار نظام الأسد خلال أيام

أكدت مصادر أميركية وغربية أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد في طريقه للانهيار خلال أيام، مضيفة أنه طلب المساعدة من عدة دول، ولكن من دون جدوى.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين -تحدثوا شريطة عدم الكشف عن أسمائه- أن تقدم مقاتلي المعارضة يشير إلى أن حكومة الأسد قد تكون على وشك الانهيار.

وحسب الوكالة، فقد قال مسؤول أميركي إن الحكومة قد تسقط خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 10 أيام، بينما قال آخر إن الأسد قد يسقط في غضون أيام، واتفق مسؤول غربي مع التقييم الأخير.

في الأثناء، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين سوريين وعرب ومصادر مطلعة قولهم إن بشار الأسد طلب المساعدة من عدة دول، ولكن من دون نتيجة.

وأضافت الصحيفة -نقلا عن المصادر ذاتها- أن الحكومة العراقية رفضت طلب نظام الأسد حشد مزيد من القوات، كما أن إيران أبلغت سرا دبلوماسيين عربا أنه من الصعب إرسال قوات إلى سوريا.

كما نقلت وول ستريت جورنال عن مصادر -لم تكشف هويتها- أن بشار الأسد والمقربين منه مكانهم غير معروف أمس السبت.

وبدورها، قالت شبكة "سي بي إس" الإخبارية نقلا عن مسؤولين أميركيين إنه "يبدو أن حكم عائلة الأسد يوشك على الانتهاء"، متوقعين أن تسقط العاصمة دمشق في يد المعارضة السورية.

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ونقلت الشبكة عن مسؤولين أميركيين تأكيدهم أن القوات الإيرانية التي كانت تدافع عن الأسد انسحبت بشكل شبه كامل من سوريا.

طمأنة الأقليات

في الأثناء، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين بإيران أن هيئة تحرير الشام وعدت في رسالة لإيران بحماية الأقلية الشيعية والمواقع الدينية.

وبدوره، أكد الناطق باسم غرفة العمليات العسكرية بالمعارضة السورية للجزيرة أنه "ستكون هناك سوريا جديدة قائمة على العدل"، مضيفا أن المعارضة تقول لجميع الطوائف: "لا شأن لنا بكم".