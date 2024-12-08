ترامب: الأسد فرّ لأن روسيا تخلت عنه

أعرب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب اليوم الأحد عن دهشته من سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، قائلا إن الأسد "فرّ من بلاده" بعدما فقد دعم حليفته روسيا.

وقال ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال إن "سقوط الأسد مدهش" لأنه بقي لسنوات في ظل ظروف أكثر سوءا وفجأة بدأت قوات المعارضة الاستيلاء على مساحات كبيرة.

وقال الرئيس الأميركي المنتخب إن "الأسد رحل. لقد فر من بلاده. إن حاميته، روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين، لم تعد تكترث لحمايته بعد الآن".

وفي أول تعليق له على معارك سوريا أمس السبت، قال ترامب إن سوريا "في حالة فوضى، لكنها ليست صديقتنا، ويجب ألا تكون للولايات المتحدة أي علاقة بها. هذا ليس صراعنا. دعوا الأمور تسير بطريقتها. لا تتورطوا!".

وفي وقت سابق اليوم، أفاد موقع "فلايت رادار" لتتبع الطائرات بأن طائرة سورية يشتبه في أنها تقل بشار الأسد غادرت مطار دمشق قبل دخول المعارضة إلى العاصمة دمشق فجر اليوم.

وكانت الطائرة قد حلقت في البداية باتجاه المنطقة الساحلية السورية، لكنها بعد ذلك غيرت مسارها فجأة وحلقت في الاتجاه المعاكس لبضع دقائق قبل أن تختفي من خريطة الرادار.

ونقلت وكالات أنباء روسية نقلا عن مصدر بالرئاسة الروسية (كرملين) أن روسيا منحت الأسد وأسرته حق اللجوء لدواع إنسانية.

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وأعلنت المعارضة السورية المسلحة سقوط نظام الأسد، ودخول قواتها إلى العاصمة دمشق -فجر اليوم الأحد- تتويجا لسلسلة من الانتصارات الخاطفة التي حققتها في الأيام الماضية تباعا في حلب وحماة ثم حمص.