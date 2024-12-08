تحرير طيار سوري أمضى 43 عاما بالمعتقلات لرفضه قصف حماة

استعاد الطيار السوري السابق رغيد الططري حريته بعدما أمضى 43 عاما في سجون النظام السوري السابق لرفضه قصف مدينة حماة عام 1982.

وقال ناشطون إنه تم تحرير الططري مع معتقلين آخرين من السجن المركزي في مدينة طرطوس غربي سوريا بعد انهيار النظام وفرار بشار الأسد خارج البلاد.

وبحسب المصادر نفسها، اعتقل الطيار عندما كان عمره 27 عاما، وهو الآن في بداية السبعينيات.

ونشر ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي صورة حديثة للططري وقد بدا عليه التقدم في السن وصورة أخرى له عندما كانا شابا في الخدمة العسكرية، ووصفوه بأنه عميد المعتقلين في سوريا.

وكانت المعارضة السورية المسلحة حررت آلاف المعتقلين من سجون حلب وحماة وحمص وريف دمشق، بما في ذلك سجن صيدنايا، الذي شهد انتهاكات واسعة شملت التعذيب حتى الموت والاغتصاب والإعدام، بحسب معارضين سوريين ومنظمات دولية.

واعتقل كثير من المفرج عنهم، وبينهم نساء وأطفال، في بداية الثورة السورية التي اندلعت في مارس/آذار 2011.