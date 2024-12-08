شاهد.. المعارضة تحرر كافة المعتقلين من سجن صيدنايا بدمشق

تمكنت قوات المعارضة السورية المسلحة -صباح الأحد- من مداهمة واقتحام سجن صيدنايا في ريف دمشق، وتحرير كافة المعتقلين منه، وذلك بعد دخولها العاصمة السورية وإسقاط بشار الأسد.

ويقع هذا السجن قرب دير صيدنايا على بعد 30 كيلومترا شمال العاصمة السورية، وهو أحد أكثر السجون العسكرية السورية تحصينا، ويعرف بكونه مركزا للتعذيب في ريف دمشق.

خروج معتقلي سجن صيدنايا بريف دمشق#فيديو pic.twitter.com/lajSQ8NSi0 — الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) December 8, 2024

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خروج المعتقلين من صيدنايا، ولقاءهم بذويهم.

وظهر في أحد المشاهد معتقل سوري خرج من السجن وهو فاقد للذاكرة إثر التعذيب المتواصل.

فصائل المعارضة السورية تحرر معتقلا فاقدا للذاكرة من سجن صيدنايا بريف دمشق#فيديو pic.twitter.com/Tu1ZH4JQNY — الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) December 8, 2024

وكان السجناء في صيدنايا يعانون أشد أنواع التعذيب، من ضرب بالخراطيم أو أنابيب التمديدات الصحية أو الهراوات وغيرها من الأدوات على نحو مستمر.

وعام 2017، دعت منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل لما يجري في سجن صيدنايا من إعدامات للمعتقلين بعد تقرير كشف إعدام قوات الجيش السوري نحو 13 ألف شخص شنقا بين عامي 2011 و2015.

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وفي العام ذاته، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الحكومة السورية لجأت إلى حرق آلاف السجناء في سجن صيدنايا، محاولة إخفاء عدد القتلى والتخلص من الأدلة التي قد تدينها بجرائم حرب.

كل هولاء البشر كانوا مسجونين في #سجن_صيدنايا ، نصف الشعب السوري كان داخل السجون والنصف الاخر لاجئين !!#سقوط_نظام_بشار#سوريا_تتحرر pic.twitter.com/gwdl40oGEI — صالح منصر اليافعي (@saleh_binali) December 8, 2024

دخول دمشق

ودخلت قوات المعارضة السورية العاصمة دمشق، فجر اليوم، وفقد نظام بشار الأسد سيطرته عليها مع دخول المتظاهرين، وانسحبت قوات النظام من وزارتي الدفاع والداخلية ومطار دمشق الدولي.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اندلعت اشتباكات بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة، في الريف الغربي لمحافظة حلب.

واستطاعت الفصائل بسط سيطرتها على مركز مدينة حلب في 30 نوفمبر/تشرين الثاني، وعلى محافظة إدلب (شمال غرب) بشكل كامل.

والخميس، طردت الفصائل قوات النظام خارج محافظة حماة وسط البلاد، عقب اشتباكات عنيفة بين الجانبين، قبل أن تواصل، الجمعة، تقدمها لتسيطر على مناطق جديدة بمحافظة حمص، التي تحظى بأهمية إستراتيجية على طريق دمشق.

ومساء الجمعة، بسطت فصائل المعارضة السورية، سيطرتها على مركز محافظة درعا المحاذية للحدود الأردنية، عقب اشتباكات مع قوات النظام في المحافظة، التي تعتبر مهد الانتفاضة الشعبية ضد النظام عام 2011.

والسبت، سيطرت مجموعات معارضة محلية على مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية، جنوبي البلاد، في حين سيطرت على مدينة حمص وسط البلاد فجر اليوم الأحد.